तीन दोस्तों ने प्लानिंग से की थी दोस्त की हत्या, अब कोर्ट ने सुनाई पांच साल बाद ये सजा

हत्या आरोपियों को उम्रकैद की सजा ( FILE PHOTO )

शिमला: आज से ठीक पांच साल पहले तीन दोस्तों की एक दोस्त से आपसी रंजिश हुई. रंजिश इतनी बढ़ गई कि तीन दोस्तों ने एक दोस्त को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया. उसे किसी बहाने से बुलाया और शराब पिलाई. नशे की हालत में मामूली विवाद को जन्म दिया और फिर उसकी हत्या कर दी. जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने वर्ष 2020 के एक हत्या मामले में अहम फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी शशि कुमार, निवासी किन्नौर, टीकम सिंह, निवासी निचार जिला किन्नौर और राजू नेपाली को दोषी ठहराया है. पहले हाथापाई फिर हत्या