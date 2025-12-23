ETV Bharat / state

तीन दोस्तों ने प्लानिंग से की थी दोस्त की हत्या, अब कोर्ट ने सुनाई पांच साल बाद ये सजा

हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है. तीनों आरोपियों ने 2020 में हत्याकांड को अंजाम दिया था.

हत्या आरोपियों को उम्रकैद की सजा
हत्या आरोपियों को उम्रकैद की सजा (FILE PHOTO)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: आज से ठीक पांच साल पहले तीन दोस्तों की एक दोस्त से आपसी रंजिश हुई. रंजिश इतनी बढ़ गई कि तीन दोस्तों ने एक दोस्त को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया. उसे किसी बहाने से बुलाया और शराब पिलाई. नशे की हालत में मामूली विवाद को जन्म दिया और फिर उसकी हत्या कर दी.

जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने वर्ष 2020 के एक हत्या मामले में अहम फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी शशि कुमार, निवासी किन्नौर, टीकम सिंह, निवासी निचार जिला किन्नौर और राजू नेपाली को दोषी ठहराया है.

पहले हाथापाई फिर हत्या

फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 'ये मामला वर्ष 2020 का है. अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते सुनील कुमार नाम के व्यक्ति को शराब पीने के बहाने कावे गांव बुलाया था. सुनील कुमार अपनी गाड़ी में गांव कावे पहुंचा और वहां आरोपी शशि कुमार की गाड़ी में बैठ गया. इसी दौरान सुनील कुमार ने राजू नेपाली से सिगरेट मांगी, जिस पर मना करने के बाद दोनों की आपस में बहस और हाथापाई हो गई. विवाद बढ़ने पर सभी गाड़ी से बाहर निकल आए. गुस्से में आकर आरोपी शशि कुमार ने चाकू से सुनील कुमार की गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी. इस वारदात में अन्य दोनों आरोपियों ने शशि कुमार का साथ दिया. घटना के बाद थाना भावानगर में मामला दर्ज किया गया और मामले की तफ्तीश डीएसपी की ओर से की गई थी.'

कमल चंदेल ने बताया कि अदालत ने सभी साक्ष्यों, तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए आरोपियों शशि कुमार, राजू नेपाली और टीकम सिंह को उम्रकैद की सजा के साथ प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. सरकार की ओर से इस मामले में जिला न्यायवादी एलएम शर्मा और उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने पैरवी की थी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में फर्जी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, गाड़ी पर बज रहा था हूटर अंदर रखा था हथियारों का जखीरा

TAGGED:

SUNIL MURDER CASE
KINNAUR COURT SENTENCED IN MURDER
सुनील मर्डर केस किन्नौर
KINNAUR COURT
KINNAUR SUNIL MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.