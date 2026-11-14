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चिट्टा तस्करों की अब खैर नहीं, दोषी को चार साल की कठोर कैद और 40 हजार रुपये जुर्माना

चिट्टा तस्करी के दोषी को चार साल की कठोर कैद ( IANS )

रामपुर बुशहर: चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए एक ओर प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न जिलों लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. वहीं, किन्नौर स्थित रामपुर की माननीय विशेष न्यायाधीश अदालत ने चिट्टा तस्करी के वर्ष 2022 के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषी की पहचान विवेक चौहान, निवासी गांव धरुंग, डाकघर जडेर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर के रूप में हुई है.

क्या है पूरा मामला?