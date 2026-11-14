चिट्टा तस्करों की अब खैर नहीं, दोषी को चार साल की कठोर कैद और 40 हजार रुपये जुर्माना
चिट्टा तस्करी मामले में रामपुर की विशेष अदालत का बड़ा फैसला. 26 गवाहों के बयान किए दर्ज.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 2:44 PM IST
रामपुर बुशहर: चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए एक ओर प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न जिलों लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. वहीं, किन्नौर स्थित रामपुर की माननीय विशेष न्यायाधीश अदालत ने चिट्टा तस्करी के वर्ष 2022 के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषी की पहचान विवेक चौहान, निवासी गांव धरुंग, डाकघर जडेर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर के रूप में हुई है.
क्या है पूरा मामला?
जिला उप-न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि यह मामला 26 सितंबर 2022 का है. उस दौरान पुलिस थाना भावानगर के अंतर्गत एसआईयू किन्नौर की टीम गश्त और नाकाबंदी पर थी. इसी दौरान पुलिस ने ऑल्टो कार नंबर HP27A-2081 को जांच के लिए रोका. कार में दो व्यक्ति सवार थे, जो पुलिस को देखकर घबरा गए और संदिग्ध अवस्था में पाए गए.
पुलिस को वाहन में मादक पदार्थ होने का संदेह हुआ. इसके बाद स्वतंत्र गवाह और प्रधान को मौके पर बुलाकर उसकी मौजूदगी में वाहन की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान कार के डैशबोर्ड के अंदर से एक प्लास्टिक का लिफाफा बरामद हुआ. लिफाफे की जांच करने पर उसमें से 11.60 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. इसके बाद पुलिस थाना भावानगर में एफआईआर नंबर 83/2022 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 में मामला दर्ज किया गया.
25 गवाहों के बयान दर्ज
कमल चंदेल ने बताया कि, मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 26 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश, किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने 13 नवंबर 2026 को आरोपी विवेक चौहान को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. मामले में सुनवाई के दौरान दूसरे आरोपी की मृत्यु हो गई थी. सरकार की ओर से इस मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी एलएम शर्मा और जिला उप-न्यायवादी कमल चंदेल ने की.
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