ETV Bharat / state

राजस्व मंत्री जगत नेगी को लेकर निगम भंडारी ने कही ये बात, किन्नौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष का संभाला कार्यभार

निगम भंडारी के आगमन पर चौरा से रिकांगपिओ तक स्वागत रैली निकाली गई. रिकांगपिओ पहुंचने पर जिला कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद निगम भंडारी ने जिलाध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया. इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई तथा विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

किन्नौर: जिला कांग्रेस कमेटी किन्नौर के नवनियुक्त अध्यक्ष निगम भंडारी का शुक्रवार को गृह जिला पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया. लगातार हो रही बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता किन्नौर के प्रवेश द्वार चौरा पहुंचे और फूल-मालाओं, किन्नौरी टोपी तथा पारंपरिक खतक पहनाकर उनका स्वागत किया.

कार्यक्रम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रिकांगपिओ बाजार में केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में रैली निकाली. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नीट (NEET) परीक्षा पेपर लीक मामले, राम मंदिर में चोरी की घटना सहित विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

पार्टी, सरकार और संगठन के बीच सही तालमेल

सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा, "कांग्रेस पार्टी, सरकार और संगठन के बीच तालमेल नहीं होने की बातें पूरी तरह निराधार हैं. कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि किन्नौर में कांग्रेस पूरी तरह एकजुट और मजबूत है".

जगत नेगी को लेकर निगम भंडारी ने कही ये बात

निगम भंडारी ने कहा, "राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के राजनीतिक अनुभव का लाभ प्रदेश संगठन को मिलेगा. सभी नेता और कार्यकर्ता मिलकर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेंगे और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाएंगे".

निगम भंडारी ने चौरा से रिकांगपिओ तक मिले स्वागत के लिए जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष का दायित्व सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से निभाया जाएगा. इस अवसर पर करीब 40 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की. कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कुछ पदाधिकारियों एवं मंडल स्तर के कुछ पदाधिकारियों की अनुपस्थिति भी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय रही. हालांकि, इस संबंध में पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई.

ये भी पढ़ें: मंत्री जगत नेगी और निगम भंडारी के बीच सब 'ऑल इज वेल'! संगठन महासचिव का दावा- कांग्रेस अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद खत्म हुआ विवाद