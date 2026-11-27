जंगल में लगी आग के कारण महिला की मौत, वन संपदा को भी पहुंचा भारी नुकसान
चगांव जंगल में लगी आग पर काबू पाने के बाद लोगों से प्रभावित क्षेत्र में सावधानी बरतने, आग की सूचना तुरंत देने की अपील की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 3:24 PM IST
किन्नौर: चगांव क्षेत्र के जंगल में लगी आग के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया.आग की चपेट में आकर टूटकर गिरी जलती हुई लकड़ियां सड़क से गुजर रहे एक वाहन पर जा गिरीं. हादसे के समय वाहन में तीन लोग सवार थे. इस घटना में 57 वर्षीय महिला संजोगी की मौत हो गई. वन विभाग ने फिलहाल जंगल में लगी आग पर काबू पा लिया है, जबकि अलग-अलग स्थानों पर सुलग रही आग को पूरी तरह बुझाने और स्थिति पर नजर रखने का काम जारी है.
रिकांगपिओ में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए किन्नौर के डीसीएफ अरविंद कुमार ने बताया कि चगांव क्षेत्र के जंगल में लगी आग के दौरान एक दिन पहले यह हादसा हुआ. आग के कारण पेड़ों की जलती हुई लकड़ियां टूटकर वाहन पर गिर गईं, जिससे उसमें सवार 57 वर्षीय महिला संजोगी की जान चली गई. उन्होंने कहा कि आगजनी से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा जंगल में रहने वाले वन्य जीव-जंतुओं के भी प्रभावित होने की आशंका है.
वन कर्मी लगातार कर रहे निरीक्षण
अरविंद कुमार ने बताया कि वन विभाग ने दमकल विभाग की टीम और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया है. हालांकि, कई स्थानों पर धुआं और आग सुलगने की स्थिति को देखते हुए वन कर्मी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं. सुरक्षा के मद्देनजर जहां भी धुआं दिखाई दे रहा है, वहां आग को पूरी तरह नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं.
प्रभावित क्षेत्र से गुजरते समय बरतें सावधानी
डीसीएफ ने चगांव के आसपास से गुजरने वाले वाहन चालकों और यात्रियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जंगल में आग लगने से पेड़ों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और चट्टानों व पत्थरों की पकड़ भी ढीली पड़ सकती है.ऐसे में सड़क पर बड़े पत्थर, जलती हुई लकड़ियां और पेड़ गिरने का खतरा बना रहता है. आग बुझने के बाद भी यह जोखिम बरकरार रह सकता है. इसलिए प्रभावित क्षेत्र में अनावश्यक रूप से वाहन न रोकें और सड़क की स्थिति को देखते हुए ही सुरक्षित तरीके से सफर करें.
सूखे के चलते छोटी चिंगारी भी बन सकती है बड़े हादसे की वजह
अरविंद कुमार ने बताया कि वन विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है. इसमें लोगों से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आग लगाने जैसी गतिविधियों से परहेज करने की अपील की गई है. जिले में लंबे समय से बारिश न होने के कारण सूखे की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में आग की एक छोटी-सी चिंगारी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. उन्होंने जिले के लोगों से वन विभाग का सहयोग करने और जंगल में कहीं भी आग लगने की घटना दिखाई देने पर तुरंत विभाग को सूचना देने का आग्रह किया, ताकि समय रहते आग पर काबू पाकर वन संपदा और वन्य जीवों को नुकसान से बचाया जा सके.
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