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जंगल में लगी आग के कारण महिला की मौत, वन संपदा को भी पहुंचा भारी नुकसान

जंगली में लगी आग ( ETV Bharat )

किन्नौर: चगांव क्षेत्र के जंगल में लगी आग के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया.आग की चपेट में आकर टूटकर गिरी जलती हुई लकड़ियां सड़क से गुजर रहे एक वाहन पर जा गिरीं. हादसे के समय वाहन में तीन लोग सवार थे. इस घटना में 57 वर्षीय महिला संजोगी की मौत हो गई. वन विभाग ने फिलहाल जंगल में लगी आग पर काबू पा लिया है, जबकि अलग-अलग स्थानों पर सुलग रही आग को पूरी तरह बुझाने और स्थिति पर नजर रखने का काम जारी है.

रिकांगपिओ में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए किन्नौर के डीसीएफ अरविंद कुमार ने बताया कि चगांव क्षेत्र के जंगल में लगी आग के दौरान एक दिन पहले यह हादसा हुआ. आग के कारण पेड़ों की जलती हुई लकड़ियां टूटकर वाहन पर गिर गईं, जिससे उसमें सवार 57 वर्षीय महिला संजोगी की जान चली गई. उन्होंने कहा कि आगजनी से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा जंगल में रहने वाले वन्य जीव-जंतुओं के भी प्रभावित होने की आशंका है.

वन कर्मी लगातार कर रहे निरीक्षण अरविंद कुमार ने बताया कि वन विभाग ने दमकल विभाग की टीम और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया है. हालांकि, कई स्थानों पर धुआं और आग सुलगने की स्थिति को देखते हुए वन कर्मी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं. सुरक्षा के मद्देनजर जहां भी धुआं दिखाई दे रहा है, वहां आग को पूरी तरह नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. प्रभावित क्षेत्र से गुजरते समय बरतें सावधानी