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किन्नौर में पहाड़ों से लगातार गिर रहे पत्थर, चीन सीमा की ओर जाने वाली सड़क बंद, प्रशासन ने रोकी गाड़ियां

पहाड़ों से लगातार गिर रही चट्टानों के बीच प्रशासन द्वारा छितकुल रकछम की ओर जाने वाले वाहनों को रोका गया है.

Kinnaur Batseri Landslide
किन्नौर में लैंडस्लाइड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 2:27 PM IST

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किन्नौर: हिमाचल प्रदेश में लगातार और भारी बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला जिला किन्नौर का है. जिला किन्नौर के बटसेरी के पास लैंडस्लाइड हुआ. शनिवार सुबह पहाड़ियों से बड़ी-बड़ी चट्टानें और पत्थर चीन सीमा की ओर जाने वाले सड़क पर गिरे है. जिसके चलते यहां पर सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है. फिलहाल प्रशासन ने सड़क के दोनों ओर पर्यटकों व स्थानीय लोगों की गाड़ियों को रोका है.

पहाड़ी से लगातार गिर रहे पत्थर

वहीं, अभी भी पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, जिससे यहां लगातार खतरा बना हुआ है. वहीं, बीआरओ की टीम पहाड़ों से पत्थर व चट्टानों के रुकने का इंतजार कर रही है, ताकि सड़क से चट्टानों और पत्थरों को हटाया जा सके. बता दें कि इसी जगह के आसपास कुछ साल पहले भी चट्टानें गिरी थी, जिसने एक गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया था. इस हादसे में करीब 9 लोगों की मौत हुई थी. अब एक बार फिर से इसी जगह के आसपास चट्टानें और पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे यहां जोखिम बना हुआ है.

Kinnaur Batseri Landslide
छितकुल रकछम की ओर जाने वाला मार्ग अवरुद्ध (ETV Bharat)

"जिला किन्नौर में लगातार बारिश का दौर जारी है. ऐसे में पर्यटकों व स्थानीय लोगों को एडवाइजरी जारी कर मौसम के अनुकूल होने तक बिना वजह सफर न करने का आग्रह किया गया है, ताकि किसी भी जान की हानि न हो." - डॉ. अमित कुमार शर्मा, डीसी किन्नौर

Kinnaur Batseri Landslide
बटसेरी के पास पहाड़ी से लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

भारी बारिश से सांगला पुल ध्वस्त

डीसी किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि किन्नौर जिले में करीब तीन-चार दिनों से मौसम खराब चला हुआ है और बारिश के कारण कई जगहों में बाढ़ आने के साथ-साथ पहाड़ों पर से पत्थर भी गिर रहे हैं. ऐसे में किन्नौर की कई जगहों पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है. जिले के लिप्पा, भावा, सांगला में लैंडस्लाइड के मामले सामने आए हैं. जिस कारण सांगला का पुल भी ध्वस्त हुआ है और सांगला के दर्जनों ग्रामीण क्षेत्र फिलहाल सड़क सुविधा से कट चुके हैं. वहीं, प्रशासन वाया कामरू सड़क से गाड़ियों को चलाने की कोशिश कर रहा है. जिले में बारिश के दौरान निगुलसरी, चौरा, नाथपा झूला के करीब लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है. वहीं, प्रशासन ने इन सभी जगहों पर मशीनरियां तैनात कर रखी है.

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