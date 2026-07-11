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किन्नौर में पहाड़ों से लगातार गिर रहे पत्थर, चीन सीमा की ओर जाने वाली सड़क बंद, प्रशासन ने रोकी गाड़ियां

किन्नौर: हिमाचल प्रदेश में लगातार और भारी बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला जिला किन्नौर का है. जिला किन्नौर के बटसेरी के पास लैंडस्लाइड हुआ. शनिवार सुबह पहाड़ियों से बड़ी-बड़ी चट्टानें और पत्थर चीन सीमा की ओर जाने वाले सड़क पर गिरे है. जिसके चलते यहां पर सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है. फिलहाल प्रशासन ने सड़क के दोनों ओर पर्यटकों व स्थानीय लोगों की गाड़ियों को रोका है.

पहाड़ी से लगातार गिर रहे पत्थर

वहीं, अभी भी पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, जिससे यहां लगातार खतरा बना हुआ है. वहीं, बीआरओ की टीम पहाड़ों से पत्थर व चट्टानों के रुकने का इंतजार कर रही है, ताकि सड़क से चट्टानों और पत्थरों को हटाया जा सके. बता दें कि इसी जगह के आसपास कुछ साल पहले भी चट्टानें गिरी थी, जिसने एक गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया था. इस हादसे में करीब 9 लोगों की मौत हुई थी. अब एक बार फिर से इसी जगह के आसपास चट्टानें और पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे यहां जोखिम बना हुआ है.