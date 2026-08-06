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किन्नौरी सेब पर मौसम की मार! उत्पादन घटने का अनुमान, जानें क्यों खास है यहां का GI टैग वाला सेब?

इस वर्ष जिले में कुल सेब उत्पादन लगभग 28 लाख पेटियां रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष करीब 35 लाख पेटियों का उत्पादन हुआ था. यानी उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट की संभावना जताई जा रही है. विशेष रूप से निचार ब्लॉक में पिछले साल की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत तक कम फसल का अनुमान है. हालांकि कल्पा और पूह क्षेत्र में उत्पादन सामान्य रहने की उम्मीद है. विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव, समय पर बर्फबारी और वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन तथा जलवायु परिवर्तन का असर सेब उत्पादन पर साफ दिखाई देने लगा है.

आज किन्नौर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सेब की कहानी करीब तीन दशक पहले शुरू हुई. वर्ष 1990 से पहले यहां लोगों की आय का मुख्य साधन चिलगोजा, मटर, आलू, राजमा, ओगला और फाफड़ा जैसी पारंपरिक फसलें थीं. सड़क सुविधाएं सीमित थीं और किसानों की उपज आसानी से बाजार तक नहीं पहुंच पाती थी. समय के साथ लोगों ने आधुनिक बागवानी अपनाई और सेब की नई किस्मों के पौधे लगाने शुरू किए. देखते ही देखते किन्नौर देश के प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्रों में शामिल हो गया. आज जिले के हजारों परिवारों की आजीविका सीधे तौर पर सेब की खेती पर निर्भर है और इसी ने यहां की आर्थिक तस्वीर बदल दी है.

किन्नौर: हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला केवल अपनी बर्फीली वादियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में मशहूर अपने लाल और मीठे सेब के लिए भी जाना जाता है. हाल ही में किन्नौर के रॉयल डिलिशियस सेब को GI Tag मिलने से इसकी पहचान और मजबूत हुई है. यह इस बात का प्रमाण है कि किन्नौर का सेब अपनी गुणवत्ता, स्वाद और विशिष्टता के कारण अन्य क्षेत्रों के सेब से अलग है. हालांकि इस बार बागवानों के लिए चिंता की खबर भी है. बागवानी विभाग के अनुमान के अनुसार, इस वर्ष जिले में सेब उत्पादन पिछले साल के मुकाबले काफी कम रहने की संभावना है. बदलता मौसम, जलवायु परिवर्तन, कुछ क्षेत्रों में कम फल लगना और मौसम की मार इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है. बावजूद इसके, बागवानों को उम्मीद है कि बेहतर गुणवत्ता के कारण इस बार उन्हें बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे.

क्यों खास है किन्नौर का सेब?

किन्नौर का सेब केवल लाल रंग की वजह से नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक मिठास, कुरकुरेपन, रस, सुगंध और लंबी शेल्फ लाइफ के कारण देशभर की मंडियों में अलग पहचान रखता है. यहां के बागानों की सिंचाई ग्लेशियरों से आने वाले शुद्ध पानी से होती है. इसके अलावा कई क्षेत्रों में रासायनिक दवाओं का सीमित उपयोग किया जाता है, जिससे फल की गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है. इसी वजह से किन्नौर का सेब लंबे समय तक ताजा रहता है और ऑफ-सीजन में भी इसकी मांग बनी रहती है। यही विशेषताएं इसे दूसरे क्षेत्रों के सेब से अलग बनाती हैं.

क्यों खास है किन्नौर का सेब (ETV BHARAT)

GI टैग मिलने से मिली नई पहचान

हाल ही में किन्नौर के रॉयल डिलिशियस सेब को GI टैग मिला है. इससे अब बाजार में किन्नौरी को अलग पहचान बनेगी. साथ में बागवानों को भविष्य में बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इसकी ब्रांड वैल्यू मजबूत होगी. किन्नौर के तेलंगी गांव के बागवान नागेश नेगी ने बताया कि किन्नौर का सेब कई मायनों में विशेष है और यही कारण है कि उसे GI टैग मिला है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष उत्पादन जरूर कम रहेगा, लेकिन गुणवत्ता पहले की तरह बेहतरीन है. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि सेब सीजन शुरू होने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत की जाए, ताकि बागवान समय पर अपनी फसल मंडियों तक पहुंचा सकें और किसी तरह का नुकसान न हो.

किन्नौर के रॉयल डिलिशियस सेब को मिल चुका है GI Tag (ETV BHARAT)

'बदलता मौसम सबसे बड़ी चुनौती'

किन्नर कैलाश एग्रो प्रोड्यूसर फार्म लिमिटेड के निदेशक एवं बागवान चंद्र मोहन नेगी ने कहा कि GI टैग मिलना पूरे किन्नौर के लिए गर्व की बात है. किन्नौर का रॉयल डिलिशियस सेब अपनी लंबी शेल्फ लाइफ, प्राकृतिक मिठास और लंबे समय तक बने रहने वाले कुरकुरेपन के लिए जाना जाता है. उन्होंने कहा कि कुल्लू और शिमला का सेब भले पहले बाजार में पहुंच जाए, लेकिन किन्नौर का सेब ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है. हालांकि उन्होंने चिंता जताई कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान का असर अब किन्नौरी सेब पर भी दिखने लगा है. पहले की तुलना में इसकी शेल्फ लाइफ कुछ कम हुई है. साथ ही अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग भी गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है. उन्होंने बागवानों से विभाग की सलाह के अनुसार ही दवाओं का इस्तेमाल करने की अपील की. उन्होंने सरकार से मांग की कि किन्नौर के पारंपरिक सेब के संरक्षण और बदलते मौसम के प्रभावों पर विशेष शोध कराया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक इसकी गुणवत्ता बरकरार रह सके.

प्राकृतिक मिठास, कुरकुरेपन और अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है किन्नौरी सेब (ETV BHARAT)

'प्रशासन पूरी तरह तैयार'

किन्नौर के उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि इस वर्ष जिले में करीब 28 लाख पेटियों के उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है. उन्होंने कहा कि कुछ ब्लॉकों में उत्पादन घटेगा, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में फसल सामान्य रहने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि प्रशासन सेब सीजन और मानसून दोनों को देखते हुए पूरी तरह सतर्क है. जहां भी सड़कें प्रभावित होंगी, वहां वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि बागवान बिना किसी परेशानी के अपनी फसल समय पर मंडियों तक पहुंचा सकें.

किन्नौर में इस बार घटेगा सेब उत्पादन (ETV BHARAT)

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