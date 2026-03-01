ETV Bharat / state

फूलों की फगुनाहट में जल-संरक्षण का संदेश: देवघर के किन्नर समाज की अनोखी होली, 7–9 मार्च तक होगा महायज्ञ का आयोजन

रिपोर्ट - हितेश कुमार

देवघर: मार्च के आगमन के साथ ही देवघर का वातावरण फगुआ की सुरभि से महक उठा है. नगर की गलियों में अबीर-गुलाल की आभा और लोकगीतों की मधुर तान सुनाई देने लगी है. इसी उल्लासपूर्ण परिवेश में रविवार को देवघर के किन्नर समाज ने मंगलमुखी धाम में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन कर सामाजिक सरोकार और सांस्कृतिक चेतना का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया.

समारोह में झारखंड की किन्नर महामंडलेश्वर राजेश्वरी नंद गिरि ने समाज के साथ फूल और गुलाल से सूखी होली खेली. रंगों की इस पावन अठखेलियों के बीच उन्होंने जल संरक्षण का संदेश भी दिया. उन्होंने कहा कि देवघर तेजी से जल-संकट की ओर बढ़ रहा है, शहर ड्राई जोन की स्थिति के निकट है और गर्मी की आहट के साथ जल-संकट गहराने की आशंका है. ऐसे में गीले रंगों से परहेज कर सूखी होली मनाना समय की पुकार है.

फूलों की फगुनाहट में जल-संरक्षण का संदेश (Etv Bharat)

समारोह में फाग-गीतों की रसधार बही, पारंपरिक लोकधुनों पर किन्नर समाज ने ठुमके लगाए और बसंत ऋतु का अभिनंदन किया. उल्लास और उत्तरदायित्व का यह संगम देवघरवासियों के लिए एक प्रेरणास्पद उदाहरण बनकर उभरा.