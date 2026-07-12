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NSP हैक मामला : ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का मुख्य सरगना बंगाल से गिरफ्तार

आरोपी के ठिकाने से फर्जी मोहरें, सिम कार्ड, शिक्षण संस्थानों की फर्जी रसीदें आदि मिली. उसके तीन साथी पहले ही धरे जा चुके हैं.

Office of the District Superintendent of Police, Didwan
कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक डीडवाना (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 12, 2026 at 6:56 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 7:05 PM IST

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कुचामन सिटी: डीडवाना जिला पुलिस ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के जरिए करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति ठगी करने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का खुलासा किया. पुलिस ने 21 हजार रुपए के इनामी और गैंग के सरगना इमरान अली उर्फ सरजू को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया. गिरोह के तीन सदस्य पहले ही पकड़े जा चुके हैं.

पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने मीडिया को बताया कि वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान आरोपियों ने एनएसपी पोर्टल से छेड़छाड़ कर अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की. डीडवाना-कुचामन जिले में 25 स्कूलों के नाम पर करीब 150 फर्जी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उठाई गई. अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने डीडवाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया. इसके बाद इसी मामले में मकराना और नावां थानों में भी प्रकरण दर्ज हुए.

पढ़ें: NSP पोर्टल हैक कर छात्रवृत्ति में करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाली गैंग के तीन आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार

सरगना से बरामद सामान: एसआईटी तकनीकी जांच, बैंक खातों की पड़ताल और रेकी के आधार पर पश्चिम बंगाल पहुंची. वहां से गिरोह के मुख्य सरगना इमरान अली को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी के ठिकानों से 105 सिम कार्ड, फर्जी मोहरें, शिक्षण संस्थानों की फर्जी रसीदें, क्लोन फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट मशीन, मोबाइल पेमेंट टर्मिनल, कैमरे, लैपटॉप चार्जर और चार सिम एक साथ चलाने वाला मल्टी-सिम मोबाइल बरामद किया. इससे पहले इस गैंग के सदस्य जुबेर आलम, मंसूर आलम एवं एमडी मुन्ना मुस्ताक गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

बंद स्कूलों के नाम पर खेल: पुलिस के अनुसार, गिरोह बंद या निष्क्रिय शिक्षण संस्थानों का डेटा जुटाकर एनएसपी पोर्टल पर फर्जी छात्रों और खरीदे गए बैंक खातों की जानकारी अपलोड करता था. छात्रवृत्ति की राशि आने के बाद सीएसपी के जरिए नकदी निकालकर आपस में बांट लेते थे. पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों को तलाश रही है.

पढ़ें: छात्रवृत्ति घोटाले में चार आरोपी गिरफ्तार, 65 लाख का गबन आया सामने

Last Updated : July 12, 2026 at 7:05 PM IST

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