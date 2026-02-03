ETV Bharat / state

इतिहास का हर सिक्का इनकी जेब में, जबलपुर के सिक्का किंग का गजब क्वाइन कलेक्शन

सत्यनारायण भी गुरंदी के इसी बाजार में सिक्के इकट्ठे करने के लिए आते थे. यहां लोग पुराने सिक्के भी बेचने आते थे और तभी से सत्यनारायण को सिक्के इकट्ठे करने का शौक लग गया.

जबलपुर के नेपियर टाउन में रहने वाले सत्यनारायण सेन जब 10 साल के थे तब उनके परिवार जबलपुर के गुरंदी बाजार के पास श्रीनाथ की तलैया में रहता था. जबलपुर का गुरंदी बाजार 200 साल से ज्यादा पुराना बाजार है, जहां पुराना सामान बेचा जाता है. किसी जमाने में इस बाजार की शुरुआत पिंडरों ने की थी लेकिन आज भी जिन लोगों को पुराना सामान बेचना होता है, वह इसी बाजार में रविवार के दिन दुकान लगाते हैं.

जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले सत्यनारायण सेन को सिक्कों का बादशाह कहा जाता है. इसकी वजह है उनके पास मौजूद एक अनोखा खजाना है. ये खजाना है उनकी गुल्लक, जिसमें आज से लगभग डेढ़ हजार साल पुराने सिक्के तक मौजूद हैं. सत्यनारायण सेन को बचपन में खेल-खेल में पुराने सिक्के इकट्ठे करने कि जो आदत लगी थी, उसकी वजह से उन्होंने एक ऐसा कलेक्शन बना लिया है, जो अब नायाब है. सत्यनारायण कहते हैं कि उनके हर सिक्के की अपनी कहानी है.

गुप्त काल और मौर्य काल के सिक्के

सत्यनारायण सेन के पास आज 2000 से ज्यादा सिक्के हैं. सबसे पुराना सिक्का चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने का है. हालांकि इस सिक्के में कुछ नजर नहीं आता लेकिन सत्यनारायण ने बताया कि इसे उन्होंने एक जानकार से खरीदा था. उसके बाद के हर काल के सिक्के सत्यनारायण के खजाने में हैं.

अनोखा है सत्यनारायण सेन का क्वाइन कलेक्शन

उज्जैन में चलता था त्रिशूल वाला सिक्का

सत्यनारायण सेन बताते हैं कि पहले के जमाने में काफी भारी सिक्के चला करते थे. इनमें तांबा, कंसा और पीतल का इस्तेमाल होता था. मुगलों के ज्यादातर सिक्कों में उर्दू लिखावट नजर आती है हालांकि इसी दौर में उज्जैन में सिक्कों का चलन आया तो उज्जैन के सिक्के में महाकाल का त्रिशूल नजर आता है. सत्यनारायण कहते हैं, '' मुगल काल के ज्यादातर सिक्के बर्तन बनाने वाले लोगों ने बर्बाद कर दिए क्योंकि इनमें काफी धातु होती है और यह वजनदार होते हैं इसलिए वजन की वजह से इनकी कीमत अच्छी मिल जाती थी जबकि इनका ऐतिहासिक महत्व इन्हें और ज्यादा कीमती बना देता है और अब तो यह अनमोल है.''

गुप्त काल और मौर्य काल से लेकर आजतक के सिक्कों का कलेक्शन

अंग्रेजों के दौर में विक्टोरिया और जॉर्ज पंचम के सिक्के

इसके बाद दौर आया अंग्रेजों का, अंग्रेजों के जमाने में तांबे और पीतल के सिक्के बनते थे. इनमें रानी विक्टोरिया और जॉर्ज पंचम की आकृति वाले सिक्के चलन में थे. इसी दौर में एक पैसा, एक आना, आधा आना, क्वार्टर आना और एक आना भी चलन में था. सत्यनारायण ने उस दौर का हर सिक्का भी अपने पास सुरक्षित रखा है.

चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर नरेंद्र मोदी तक के जमाने के हजारों सिक्के मौजूद

सरकार को एल्युमिनियम के सिक्के क्यों चलाने पड़े

अंग्रेजों के जमाने के बाद भारत में स्वतंत्रता आई और भारत सरकार ने अपने सिक्के चलना शुरू किए. शुरुआत में जो सिक्के चलाए गए वह कांसे के थे और काफी वजनदार थे. लेकिन इसके बाद भारत-पाकिस्तान और भारत चीन का युद्ध हुआ. इस दौरान ज्यादातर धातु का इस्तेमाल गोला बारूद में होता था इसलिए इसका असर सिक्कों पर पड़ा और सरकार ने एल्युमिनियम के सिक्के चलाए. इस दौर में तीन पैसा, दो पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसे तक के सिक्के एल्युमिनियम के थे. उस जमाने में इन पैसों की बड़ी कीमत थी और इनसे सामान खरीदा बेचा जा सकता था.

चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर नरेंद्र मोदी तक के जमाने के हजारों सिक्के मौजूद

₹5 का सिक्का ₹7 में बिकता है

महंगाई बढ़ी और बात ₹1 पर आकर रुक गई, सत्यनारायण के खजाने में एक रुपए के सैकड़ों सिक्के हैं. यह ज्यादातर सिक्के मिश्रित धातु के हैं. सत्यनारायण का कहना है कि ₹1 और ₹5 का सिक्का वजनदार है. ₹5 के सिक्के में जो धातु है उसकी बाजार में कीमत सात रुपए की है इसलिए कई लोग इन सिक्कों को खरीदते हैं और उन्हें सात रुपए में बेच दिया जाता है. इसलिए धीरे-धीरे बाजार से ₹5 का सिक्का भी गायब होता जा रहा है.

याद या घटनाओं पर निकाले जाते हैं कॉमरेटिव सिक्के

सत्यनारायण ने बताया, '' स्मारक सिक्का या कॉमरेटिव कॉइन किसी घटना से या किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है, जो उसकी याद में निकाला जाता है. भारत में पहली बार इस तरह के सिक्के अकबर ने निकाले थे, जो ज्योतिष की राशियों के ऊपर थे. यह सभी सिक्के सोने के सिक्के थे. उसके बाद से ही यह चलन चला आ रहा है. भारत में भी कई घटनाओं से जुड़े हुए सिक्के हैं. इनमें अक्सर महापुरुषों की आकृतियां बनी रहती हैं.'' सत्यनारायण ने बताया कि भारत में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, दार्शनिक ओशो तक के सिक्के हैं. पिछले साल भी एक सिक्का जारी हुआ था, जो अमृत महोत्सव के दौरान जारी किया गया था. सत्यनारायण के पास इन सभी सिक्कों का कलेक्शन है.

विदेशी सिक्कों का भी कलेक्शन

सत्यनारायण सेन बताया कि उनके पास भारत के तो तमाम सिक्के हैं ही, साथ ही दुनिया के लगभग 100 देशों के सिक्के भी मौजूद हैं. इनमें इस्लामिक देश नेपाल, भूटान, थाईलैंड, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे कई देशों के सिक्के हैं. भूटान का एक सिक्का लकी कॉइन माना जाता है, वह भी उनके खजाने में है.

हर सिक्के की अपनी एक कहानी है क्योंकि सत्यनारायण सेन इन सिक्कों को खरीदने के लिए लोगों से मिलते हैं, बाजार में घूमते हैं और सिक्कों को खरीदने बेचने वाले लोग भी इनसे संपर्क करते हैं. सत्यनारायण का कहना है कि पहले कागज के नोट आए और अब डिजिटल पेमेंट का जमाना आ गया है इसलिए उनका यह खजाना दिन-ब-दिन कीमती होता जा रहा है.