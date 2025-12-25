ETV Bharat / state

KGMU के डॉक्टरों का कमाल; फट गई थी गॉल ब्लैडर को ब्लड पहुंचाने वाली नस, ऐसे बचाई युवक की जान

लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के डॉक्टरों ने एक बार फिर जानलेवा स्थिति में फंसे मरीज की जटिल सर्जरी कर उसे नया जीवन दिया है. गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद रक्त पहुंचाने वाली नस के फट जाने से 25 वर्षीय युवक की हालत बेहद गंभीर हो गई थी, लेकिन समय पर सटीक जांच और आधुनिक तकनीक के जरिए डॉक्टरों की टीम ने युवक की जान बचा ली. खास बात यह कि जिस सर्जरी में ढाई से तीन लाख रुपये का खर्च आता है, उसे डॉक्टरों ने मात्र 10 हजार रुपये में कर दिया.



सीतापुर निवासी अनुज (25) ने 26 अक्टूबर को एक निजी अस्पताल में लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी करवाई थी. इसके कुछ दिनों बाद उसे पेट में तेज दर्द, बुखार और लगातार उल्टियां शुरू हो गईं. हालत बिगड़ने पर 8 नवंबर को उसे केजीएमयू के इमरजेंसी विभाग में भर्ती करवाया गया. जांच में उसका हीमोग्लोबिन गिरकर 5.2 ग्रम/डेसीलीटर तक पहुंच चुका था.



जनरल सर्जरी विभाग की डॉ. सौम्या सिंह ने बताया, मरीज को तत्काल खून चढ़ाया गया, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. इसके बाद 15 नवंबर को आपातकालीन एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी की गई. सर्जरी के दौरान पेट के भीतर करीब एक लीटर खून और थक्के निकाले गए. हालांकि, ऑपरेशन के बाद भी फिर से तेज रक्तस्राव शुरू हो गया. इसके बाद सीटी एंजियोग्रफी कराई गई. सीटी एंजियोग्रफी में पता चलाक कि मरीज की सिस्टिक आर्टरी स्टंप स्यूडोएन्यूरिज्म (गॉल ब्लैडर को ब्लड पहुंचाने वाली नस) फट गई है.

इसके बाद इंटरवेंशनल रेडियॉलजी टीम ने मरीज को सुपर-सिलेक्टिव कॉइल एम्बोलाइजेशन किया. इस प्रक्रिया से लीवर की ब्लड सप्लाई सुरक्षित रखते हुए रक्तस्राव को पूरी तरह रोक दिया गया. 4 सप्ताह तक अस्पताल में इलाज के बाद 24 दिसंबर को उसे पूरी तरह स्वस्थ अवस्था में छुट्टी दे दी गई.

डॉ. सौम्या ने बताया कि यह जटिल सर्जरी मात्र लगभग 10 हजार रुपये में पूरी हुई, जबकि निजी अस्पतालों में इसी इलाज पर ढाई से तीन लाख रुपये तक खर्च आ सकता था. किसी भी सर्जरी के बाद तेज दर्द, बुखार, कमजोरी या रक्तस्राव जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें और समय रहते विशेषज्ञ अस्पताल में उपचार करवाएं, क्योंकि समय पर इलाज ही जीवन बचाता है. सर्जरी टीम के साथ इंटरवेंशनल रेडियॉलजी, एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर विभाग की अहम भूमिका रही.