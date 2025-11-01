ETV Bharat / state

KGMU के मरीजों को राहत, दवाओं के दो काउंटर और बढ़ेंगे; सस्ती दवाएं आसानी से मिलेंगी

लखनऊ: केजीएमयू के मरीजों को और राहत देते हुए दवाओं के दो और स्टोर खोलने का आदेश हुआ है. इसका सबसे ज्यादा फायदा आईसीयू में भर्ती और गंभीर मरीजों को होगा. उनके तीमारदारों को सस्ती दवाओं के लिए अन्य काउंटरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. उन्हें आसानी से दवाएं उपलब्ध हो जाएंगी. कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने इस संबंध में आदेश दिए हैं.





कहां खोले जाएंगे काउंटर: कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद के मुताबिक शताब्दी भवन आठ तल का है. इसमें ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, सर्जिकल आंकोलॉजी, रेडियोथेरेपी, गेस्ट्रोमेडिसिन, हीमैटोलॉजी समेत दूसरे विभागों का संचालन होता है. यहां गंभीर मरीजों का उपचार होता है.





कितनी सस्ती दवा मिलेगी: मरीजों को 60 से 70 प्रतिशत कम कीमत पर दवाएं मुहैया कराने के लिए एक हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड (एचआरएफ) का काउंटर संचालित हो रहा है. मरीजों की सहूलियत के लिए अब एचआरएफ के दो नए काउंटर और खोले जाएंगे. इससे भवन में कुल तीन काउंटर हो जाएंगे.





कब से संचालित हो रहे काउंटर: केजीएमयू में वर्ष 2016 में पीजीआई की तर्ज पर एचआरएफ के माध्यम से सस्ती दवाओं के स्टोर खोलने की शुरुआत हुई थी. अभी केजीएमयू में 22 काउंटर का संचालन हो रहा है. इनके जरिए मरीजों को सस्ती दवाएं मुहैया कराईं जाती हैं. केजीएमयू में रोज बड़ी तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं. कई मरीज आसपास के जिलों से भी आते हैं. उनके मरीजों को अब काउंटर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.





अस्थमा के मरीज योग अपनाएं

अस्थमा के मरीजों पर इनहेलर व दवाएं ज्यादा प्रभावी होती हैं. इसके लिए मरीज दवाओं के साथ योग का भी सहारा लें. इससे मरीजों को काफी राहत मिल सकती है. यह जानकारी केजीएमयू रेस्पीरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. सूर्यकांत ने दी. वह शुक्रवार को अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कंवेंशन सेंटर में एलर्जी-अस्थमा की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. डॉ. आरके मोदी मेमोरियल व्याख्यान में डॉ. सूर्यकांत ने कहा कि अस्थमा मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. अस्थमा पर काबू पाने के लिए दवाएं और इनहेलर दिया जाता है. यदि कोई मरीज विशेषज्ञ की देखरेख में योग करें तो इससे काफी हद तक राहत मिल सकती है. उन्होंने बताया कि स्वस्थ जीवनशैली और आहार अपनाएं. तनाव न लें.



फल और सब्जियां फायदेमंद

डॉ. सूर्यकान्त ने बताया कि अस्थमा के मरीजों को अपने आहार में विटामिन सी, ई और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर सेवन करना चाहिए. इसके लिए फल-सब्जियां, मछली और अलसी के बीज शामिल करने चाहिए. फास्टफूड और पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें. इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी अस्थमा एंड एप्लाइड एंड इम्यूनोलॉजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुरेश कूलवाल और सचिव डॉ.एबी सिंह ने डॉ. सूर्यकांत को डॉ. आरके मोदी मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित करके सार्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह प्रदान किया. इस मौके पर डॉ.आरएएस कुशवाहा और डॉ. वेद प्रकाश मौजूद रहे.



डॉ. सूर्यकांत ने कहा कि अस्थमा और एलर्जी के उपचार में योग और जलनेति काफी प्रभावी है. इसके लिए रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) द्वारा अनुदान प्राप्त है. इससे साफ है कि एलोपैथ भी योग और जलनेति की ताकत को पहचान रहा है.