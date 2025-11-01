ETV Bharat / state

KGMU के मरीजों को राहत, दवाओं के दो काउंटर और बढ़ेंगे; सस्ती दवाएं आसानी से मिलेंगी

शताब्दी दो भवन में गंभीर मरीजों के लिए दो स्टोर खोले जाएंगे, कुलपति ने दिया आदेश.

king george medical hospital kgmu 2 more medicines counters increased lucknow
केजीएमयू के मरीजों को राहत. (etv bharat archive.)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 7:15 AM IST

|

Updated : November 1, 2025 at 7:25 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: केजीएमयू के मरीजों को और राहत देते हुए दवाओं के दो और स्टोर खोलने का आदेश हुआ है. इसका सबसे ज्यादा फायदा आईसीयू में भर्ती और गंभीर मरीजों को होगा. उनके तीमारदारों को सस्ती दवाओं के लिए अन्य काउंटरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. उन्हें आसानी से दवाएं उपलब्ध हो जाएंगी. कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने इस संबंध में आदेश दिए हैं.


कहां खोले जाएंगे काउंटर: कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद के मुताबिक शताब्दी भवन आठ तल का है. इसमें ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, सर्जिकल आंकोलॉजी, रेडियोथेरेपी, गेस्ट्रोमेडिसिन, हीमैटोलॉजी समेत दूसरे विभागों का संचालन होता है. यहां गंभीर मरीजों का उपचार होता है.

कितनी सस्ती दवा मिलेगी: मरीजों को 60 से 70 प्रतिशत कम कीमत पर दवाएं मुहैया कराने के लिए एक हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड (एचआरएफ) का काउंटर संचालित हो रहा है. मरीजों की सहूलियत के लिए अब एचआरएफ के दो नए काउंटर और खोले जाएंगे. इससे भवन में कुल तीन काउंटर हो जाएंगे.


कब से संचालित हो रहे काउंटर: केजीएमयू में वर्ष 2016 में पीजीआई की तर्ज पर एचआरएफ के माध्यम से सस्ती दवाओं के स्टोर खोलने की शुरुआत हुई थी. अभी केजीएमयू में 22 काउंटर का संचालन हो रहा है. इनके जरिए मरीजों को सस्ती दवाएं मुहैया कराईं जाती हैं. केजीएमयू में रोज बड़ी तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं. कई मरीज आसपास के जिलों से भी आते हैं. उनके मरीजों को अब काउंटर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.



अस्थमा के मरीज योग अपनाएं
अस्थमा के मरीजों पर इनहेलर व दवाएं ज्यादा प्रभावी होती हैं. इसके लिए मरीज दवाओं के साथ योग का भी सहारा लें. इससे मरीजों को काफी राहत मिल सकती है. यह जानकारी केजीएमयू रेस्पीरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. सूर्यकांत ने दी. वह शुक्रवार को अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कंवेंशन सेंटर में एलर्जी-अस्थमा की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. डॉ. आरके मोदी मेमोरियल व्याख्यान में डॉ. सूर्यकांत ने कहा कि अस्थमा मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. अस्थमा पर काबू पाने के लिए दवाएं और इनहेलर दिया जाता है. यदि कोई मरीज विशेषज्ञ की देखरेख में योग करें तो इससे काफी हद तक राहत मिल सकती है. उन्होंने बताया कि स्वस्थ जीवनशैली और आहार अपनाएं. तनाव न लें.

फल और सब्जियां फायदेमंद
डॉ. सूर्यकान्त ने बताया कि अस्थमा के मरीजों को अपने आहार में विटामिन सी, ई और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर सेवन करना चाहिए. इसके लिए फल-सब्जियां, मछली और अलसी के बीज शामिल करने चाहिए. फास्टफूड और पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें. इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी अस्थमा एंड एप्लाइड एंड इम्यूनोलॉजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुरेश कूलवाल और सचिव डॉ.एबी सिंह ने डॉ. सूर्यकांत को डॉ. आरके मोदी मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित करके सार्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह प्रदान किया. इस मौके पर डॉ.आरएएस कुशवाहा और डॉ. वेद प्रकाश मौजूद रहे.

डॉ. सूर्यकांत ने कहा कि अस्थमा और एलर्जी के उपचार में योग और जलनेति काफी प्रभावी है. इसके लिए रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) द्वारा अनुदान प्राप्त है. इससे साफ है कि एलोपैथ भी योग और जलनेति की ताकत को पहचान रहा है.

king george medical hospital kgmu 2 more medicines counters increased lucknow
भारतीय आर्थोप्लास्टी एसोसिएशन ने डॉक्टरों को किया सम्मानित. (etv bharat)

कोविड के बाद कूल्हे के जोड़ ज्यादा खराब होने लगे

कोविड के बाद कूल्हे के जोड़ खराब होने के मामलों में इजाफा हुआ है. अस्पताल आने वाले करीब 12% मरीजों में कोविड-19 के इलाज के लिए स्टेरॉयड की ज्यादा खुराक दिए जाने का इतिहास पाया गया है. यह कहना है जानकारी भारतीय आर्थोप्लास्टी एसोसिएशन के आयोजन सचिव डॉ. संदीप कपूर का. वह शुक्रवार को भारतीय आर्थोप्लास्टी एसोसिएशन की तरफ से आयोजित आईएएकॉन 2025 के 21 वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. डॉ. संदीप कपूर ने कहा कि कोविड के दौरान मरीजों को स्टेरॉयड दी गई. मरीजों को तय से ज्यादा स्टेरॉयड की खुराक दी गई. कुछ मरीजों ने बिना डॉक्टरी सलाह के भी दवा का सेवन किया. इसका असर हड्डी व जोड़ों की सेहत पर पड़ा. इसके दुष्प्रभाव अब देखने को मिल रहे हैं. कूल्हे के जोड़ खराब हो रहे हैं. चिकित्सा विज्ञान में इसे एवस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं.

उन्होंने कहा कि स्टेरॉयड से फ्रैक्चर, गठिया और हड्डियों का ठीक से न जुड़ना भी हिप रिप्लेसमेंट के सामान्य कारण हैं, जबकि अत्यधिक शराब का सेवन भी समय के साथ कूल्हे के जोड़ को नुकसान पहुंचा सकता है. चेन्नई के डॉ. विजय बोस ने कहा कि जब कूल्हे की हड्डी में खून की आपूर्ति बाधित होती है तब ऊतक मृत्यु, गठिया आदि की समस्या होती है. सम्मेलन में डॉ. एसकेएस मार्या, डॉ. विजय बोस, डॉ. संजीव जैन और डॉ. नील पी सेठ आदि मौजूद थे.

ये भी पढ़ें: लखनऊ से पेरिस तक का सफर; अब लॉस एंजेलिस में पैरा ओलंपिक लक्ष्य, जानिये इन जूडो खिलाड़ियों की कहानी

ये भी पढ़ें: पति ने गायकी बंद करवाई तो पड़ीं बीमार, रेडियो पर गाईं तो लौटी 'सांसें'...जानिए कौन थी मलिका-ए-गजल बेगम अख्तर?

Last Updated : November 1, 2025 at 7:25 AM IST

TAGGED:

KGMU HOSPITAL LUCKNOW
KING GEORGE MEDICAL HOSPITAL
किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज
केजीएमयू दवा स्टोर
KGMU HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.