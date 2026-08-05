किंग कोबरा और अजगर के बीच छिड़ी जंग...जानें फिर क्या हुआ?
बगहा में उस वक्त लोग हैरान रह गए जब किंग कोबरा और अजगर एक दूसरे के सामने आ गए. रिपोर्ट-दिलीप कुमार
Published : August 5, 2026 at 1:31 PM IST
बगहा: बिहार के वाल्मीकिनगर टाईगर रिजर्व के गोनौली वन क्षेत्र में मंगलवार रात ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर पूरा परिवार दहशत में आ गया. वन प्रक्षेत्र कार्यालय के ठीक सामने स्थित नितेश कुमार के घर के कैंपस में एक साथ किंग कोबरा और अजगर निकल आए. दोनों सांप आमने-सामने आ गए और कुछ देर तक एक-दूसरे के सामने डटे रहे. मानों दोनों के बीच जंच छिड़ने वाली हो. एक दूसरे पर फूंफकारते रहे.
दोनों के बीच संघर्ष जैसी स्थिति भी बन गई. यह दृश्य देखते ही परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए. कुछ ही देर में आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई. घर का कैंपस देखते ही देखते लोगों से भर गया. हर किसी की नजर किंग कोबरा और अजगर पर टिकी थी कि अब क्या होने वाला है.
वन विभाग को सूचना: हालांकि इस दौरान लोगों ने तुरंत वन विभाग और स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचना दी. सूचना मिलते ही प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यू टीम के मुरारी कुमार मौके पर पहुंचे. उन्होंने पहले भीड़ को दूर हटाया और फिर बेहद सावधानी और सूझबूझ के साथ दोनों सांपों का रेस्क्यू किया. काफी मशक्कत के बाद किंग कोबरा और अजगर दोनों को सुरक्षित पकड़ लिया गया.
"सूचना मिलने के बाद टीम पहुंची. सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. इस तरह के कोई जीव दिखे तो वन विभाग को सूचना दें. खुद से पकड़ने की कोशिश ना करें." -मुरारी कुमार, स्नेक रेस्क्यू टीम के सदस्य
पहले भी निकल चुका है किंग कोबरा: रेस्क्यू पूरा होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली. स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब दो वर्ष पहले भी इसी घर के कैंपस से एक विशालकाय किंग कोबरा का रेस्क्यू किया गया था. अब एक बार फिर उसी परिसर में किंग कोबरा और अजगर का एक साथ मिलना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.
गोनौली वन क्षेत्र घने जंगल से सटा हुआ इलाका है, इसलिए यहां अक्सर सांप और अन्य वन्यजीव रिहायशी क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि घर या आसपास कोई सांप या अन्य वन्यजीव दिखाई दे तो घबराएं नहीं न ही उसे पकड़ने की कोशिश करें. तत्काल वन विभाग या प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचना दें.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट: मानव-वन्यजीव एक्सपर्ट अभिषेक ने बताया किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप माना जाता है. इसकी लंबाई 16 से 18 फीट भी हो सकती है. यदि किंग कोबरा आकार में सामने वाले सांप से बड़ा और ताकतवर हो, तो वह उस पर हमला कर उसे मार भी सकता है.
"इस मामले में किंग कोबरा अजगर से लंबा और प्रभावी स्थिति में था. इसलिए अगर दोनों एक-दूसरे पर हमला करते तो अजगर पिछड़ सकता था." -अभिषेक कुमार, एक्सपर्ट
दोनों सांपों की ताकत
अभिषेक कुमार ने बताया कि, यदि अजगर आकार और लंबाई में बड़ा होता तो स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती थी. बड़ा अजगर अपनी मजबूत पकड़ से किंग कोबरा को जकड़कर उसके लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है. ऐसे मामलों में परिणाम दोनों सांपों के आकार ताकत और परिस्थितियों पर निर्भर करता है.
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