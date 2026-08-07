ETV Bharat / state

किंग कोबरा की कोरबा में बढ़ी आबादी, अबतक के सबसे छोटे सपोले का हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन

गुरुवार को वानांचल क्षेत्र अजगरबहार में अब तक के सबसे छोटे किंग कोबरा का सफल रेस्क्यू किया गया है. जिसकी लंबाई लगभग 6 फिट, उम्र दो से तीन साल के बीच होने का अनुमान है. अब तक जितने भी किंग कोबरा जिले में मिले हैं वो सारे वयस्क थे, सर्पमित्रों ने जिनका रेस्क्यू किया उनकी लंबाई 12, 13 फीट से लेकर 17 से 18 फीट तक नापी गई है. लेकिन अब जो किंग कोबरा मिला है, उसकी लंबाई मात्र 6 फिट है. जिससे इस बात की भी पुष्टि हो रही है कि कोरबा के जंगल किंग कोबरा के लिए अनुकूल हैं. प्रकृति के लिए बेहद आवश्यक, हमारे फूड चेन में अपेक्स स्पीशीज की संज्ञा रखने वाले किंग कोबरा के परिवार का कोरबा के जंगल मे विस्तार होना लगातार जारी है.

कोरबा: जहरीले किंग कोबरा का प्राकृतिक आशियाना ऊर्जाधानी शहर कोरबा है. बालको फॉरेस्ट रेंज और हसदेव अरण्य की वजह से यहां बड़ी संख्या में सांप पाए जाते हैं. कोरबा शहर लंबे और उम्रदराज कोबरा सांपों के लिए जाना जाता है. यह मध्य भारत का इकलौता ऐसा क्षेत्र है, जहां दुनिया का सबसे विषैला सांप किंग कोबरा मौजूद है. कोरबा में किंग कोबरा के संरक्षण के लिए कई स्थानों का चिन्हांकन किया गया है. इन स्थानों पर वन विभाग ने कई इंतजाम भी सांपों की सुरक्षा के लिए किए हैं.

देर रात तक किया रेस्क्यू

जिले के बालको वन परिक्षेत्र अंतर्गत गांव अजगरबहार में लवभूषण प्रताप सिंह तंवर के घर से इस छोटे सांप को रेस्कूय किया गया. बताया गया कि बाथरूम में एक किनारे एक छोटा किंग कोबरा जिसे स्थानीय ग्रामीण पहाड़ चित्ती के नाम से बुलाते हैं, छिपकर बैठा है. स्थानीय नाम सुनते ही सर्पमित्र समझ गए कि यह किंग कोबरा है. जिसके बाद तत्काल इसकी जानकारी वाइल्डलाइफ रेस्क्यु टीम नोवा नेचर के सदस्य की टीम के सदस्य राजू बर्मन, राकेश मानिकपुरी, कमलेश गोड, नरेश गोड मौके पर पहुंचे. किंग कोबरा के घर के भीतर मिलने की सूचना उच्च अधिकारियों को भी दी गई. जिसके बाद सर्पमित्र दल के सदस्यों ने वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से किंग कोबरा का रेस्क्यू किया.

किंग कोबरा बढ़ा रहे अपना कुनबा (ETV Bharat)





जंगल में किया गया आजाद

6 फिट के किंग कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू कर इसे थैले में रखा गया, तब जाकर घर वालों ने राहत की सांस ली. डिप्टी रेंजर अनिल कंवर ने आवश्यक पंचनामा की प्रक्रिया पूर्ण की. कुछ देर बाद किंग कोबरा को उसके प्राकृतिक रहवास जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया.

किंग कोबरा लगातार डॉक्यूमेंट हो रहे हैं. यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस जिले में किंग कोबरा का सफल प्रजनन हो रहा है. यह जिले की समृद्ध जैव विविधता और स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र का सकारात्मक प्रमाण है. किंग कोबरा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के शेड्यूल-1 में संरक्षित प्रजाति है. इसका संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है. किंग कोबरा मुख्य रूप से अन्य सर्पों का शिकार करता है. जिससे प्राकृतिक रूप से जहरीले सांपों की संख्या संतुलित रहती है. पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ बना रहता है: जितेंद्र सारथी, सर्पमित्र

वन विभाग की अपील

वन परिक्षेत्र अधिकारी जयंत सरकार ने आमजन से अपील की कि यदि कहीं भी किंग कोबरा दिखाई दे तो उसे पकड़ने, छेड़ने या नुकसान पहुंचाने का प्रयास न करें. बल्कि तत्काल वन विभाग को सुचित करें. ताकि सही समय पर पहुंच कर उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर पुनः जंगल में छोड़ा जा सके.

किंग कोबरा बढ़ा रहे अपना कुनबा (ETV Bharat)





लंबे समय से किंग कोबरा की जिले में मौजूदगी

छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला अपनी समृद्ध जैव विविधता और घने जंगलों के लिए पहचाना जाता है. यहां के जंगल किंग कोबरा या राज नाग जैसे दुर्लभ और विशाल सांपों के प्राकृतिक आवास के लिए पूरी तरह अनुकूल हैं. ​कोरबा के ग्रामीण अंचलों में स्थानीय लोग किंग कोबरा को प्यार या भयवश 'पहाड़ चित्ती' के नाम से भी पुकारते हैं. लंबे समय से इनकी मौजूदगी खासतौर पर अजगर बहार और आसपास के इलाकों में बनी हुई है. किंग कोबरा के कोरबा में मौजूद होने की जानकारी सबसे पहले साल 2020-21 में पुख्ता तौर पर सामने आई थी.

किंग कोबरा बढ़ा रहे अपना कुनबा (ETV Bharat)

वन विभाग द्वारा पूर्व में कराए गए सर्वेक्षणों में यह बात सामने आई है कि कोरबा के जंगल किंग कोबरा के लिए बहुत लंबे समय से सुरक्षित ठिकाने रहे हैं. यहां का घना आवरण और प्रचुर मात्रा में मिलने वाले अन्य सर्प जो इनका मुख्य आहार हैं, इन्हें आकर्षित करते हैं. ​किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है, यह अमूमन घने जंगलों में रहना पसंद करता है और इंसानी बस्तियों में तभी आता है. जब भोजन, पानी की तलाश हो या उसके प्राकृतिक आवास में दखल पड़े.



राख के ढेर पर ऊर्जाधानी की नींव, बिजली उत्पादन की कीमत चुका रहे लोग, फेफड़ों तक पहुंच रहा खतरनाक सिलिका

अहिरन नदी के अस्तित्व पर संकट, कोयलांचल क्षेत्र कुसमुंडा और आसपास के इलाकों की है जीवन रेखा

टूटी झोपड़ी में रहने वाले मां बेटे के पीएम आवास का सपना अब भी अधूरा, चिंता है कि इंतजार में झोपड़ी की तरह टूट न जाए मां की सांस!​