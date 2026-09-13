मसूरी में कई किलोमीटरों लंबा जाम! वीकेंड में टूरिस्ट का बुरा हाल
मसूरी में वीकेंड में जाम के झाम से जूझती नजर आई. पानी वाले बैंड के पास लंबे समय तक टूरिस्ट फंसे रहे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 13, 2026 at 8:31 PM IST|
Updated : September 13, 2026 at 8:45 PM IST
मसूरी: वीकेंड पर पहाड़ों की रानी मसूरी पर्यटकों से गुलजार रही. दिल्ली, पंजाब समेत विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे तो होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी और छोटे कारोबारियों के चेहरे खिल उठे. वहीं मसूरी-देहरादून मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त और संकरी सड़क पर्यटकों के लिए परेशानी का सबब बन गई. दोपहर से शाम तक वाहनों का दबाव बढ़ने से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा. पर्यटकों को घंटों जाम में फंसकर मसूरी पहुंचना पड़ा.
दिल्ली से आए पर्यटक शुभांशु चौधरी ने बताया कि परिवार के साथ मसूरी पहुंचने में करीब तीन घंटे लग गए. पानी वाले बैंड के पास लंबे समय तक जाम में फंसे रहे. पंजाब से आए जसबीर सिंह ने कहा कि सड़क की खराब स्थिति और जाम के कारण यात्रा का काफी समय खराब हो रहा है. उन्होंने सड़क को जल्द दुरुस्त करने की मांग की.
वीकेंड पर पर्यटकों की भारी आमद से मालरोड और बाजारों में भी रौनक रही. पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या कारोबार के लिए अच्छी खबर है, लेकिन यदि पर्यटक देहरादून-मसूरी मार्ग पर घंटों जाम में फंसेंगे तो इसका सीधा असर मसूरी की पर्यटन छवि पर पड़ेगा.
यातायात व्यवस्था पर भी उठे सवाल: पानी वाले बैंड पर सड़क संकरी होने के कारण यातायात की रफ्तार धीमी रही. स्थानीय लोगों का कहना है कि वीकेंड पर वाहनों का दबाव पहले से पता होने के बावजूद संकरा रास्तों और संवेदनशील स्थानों पर यातायात व्यवस्था को प्रभावी ढंग से नियंत्रित क्यों नहीं किया गया? लोगों का कहना है कि सड़क की मरम्मत के साथ पुलिस को भी वीकेंड के दौरान अतिरिक्त यातायात व्यवस्था करनी चाहिए. जिससे जाम को लंबा होने से रोका जा सके. स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने पानी वाले बैंड की क्षतिग्रस्त सड़क को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करने के साथ संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी ट्रैफिक प्लान लागू करने की मांग की है.
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