कानपुर के चर्चित कुशाग्र हत्याकांड के हत्यारों को डबल आजीवन कारावास, मृत्यु तक जेल में ही रहेंगे
कुशाग्र कनोडिया हत्याकांड: डबल आजीवन कारावास के तहत तीनों दोषियों को प्राकृतिक रूप से मृत्यु तक जेल में ही रहना होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 4:39 PM IST
कानपुर: यूपी के कानपुर शहर के चर्चित कुशाग्र कनोडिया हत्याकांड मामले अपर जिला जज-11 सुभाष सिंह की कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में तीन आरोपियों को दोषी माना था. वहीं, तीनों को सजा भी सुनाई गई.
अदालत ने हत्यारे प्रभात व उसके साथी शिवा को धारा 302-34, धारा 201 व 364 ए के तहत डबल आजीवन कारावास की सजा दी है. साथ ही एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
वहीं इस हत्याकांड में शामिल रही कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता को उक्त धाराओं में डबल आजीवन कारावास की सजा के साथ ही उसके खिलाफ एक लाख रुपये जुर्माने की कार्रवाई की गई.
अदालत के इस फैसले की पुष्टि इस केस में पैरवी कर रहे डीजीसी दिलीप अवस्थी व एडीजीसी भास्कर मिश्र ने की है.
उन्होंने बताया कि डबल आजीवन कारावास का मतलब सभी दोषियों को प्राकृतिक रूप से मृत्यु तक जेल में ही रहना होगा. यह एक तरह से फांसी की सजा है.
वहीं, सजा कोे लेकर कुशाग्र के चाचा सुमित कनोडिया ने कहा वह कोर्ट के फैसले से संतुष्ट तो हैं, पर जिस तरह उनके भतीजे का गला घोंटा गया था, उसे दर्द हुआ होगा. ठीक वैसे ही दोषियों को फांसी की सजा मिले, इसके लिए उच्च न्यायालय में अपील करेंगे.
बता दें कि यूपी के कानपुर शहर के चर्चित कुशाग्र कनोडिया हत्याकांड में गुरुवार को एडीजे-11 कोर्ट की ओर से हत्यारों को सजा सुनाई गई.
कोर्ट ने इस मामले पर 20 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और हत्याकांड के तीनों दोषियों- कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता वत्स, उसके प्रेमी प्रभात व उसके साथी शिवा गुप्ता को आरोपी माना था.
शहर के कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया के बेटे कुशाग्र का पहले अपहरण हुआ था, फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले की चर्चा पूरे सूबे में कई दिनों तक रही थी.
वहीं, जिस दिन कोर्ट ने तीनों आरोपियों के खिलाफ फैसला सुरक्षित किया था, उस दिन से परिजन लगातार दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं.
बुधवार को परिजनों ने वाराणसी पहुंच कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा सुनाए जाने की कामना की. वहीं, कोर्ट की ओर से भी यह बताया जा चुका है इस गंभीर मामले में दोषियों को ऐसी सजा सुनाई जाएगी, जो भविष्य के लिए नजीर बनेगी.
जयपुरिया स्कूल में पढ़ता था कुशाग्र
बता दें कि 30 अक्टूबर 2023 को मनीष कोचिंग गया था, फिर नहीं लौटा. परिजनों ने बताया, कुशाग्र कानपुर के जयपुरिया स्कूल में पढ़ाई करता था. वह 30 अक्टूबर 2023 की शाम को कोचिंग गया था. लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आया.
उसी दिन शाम को कुशाग्र के घर पर स्कूटी से आए एक युवक ने पत्र फेंका था, जिसमें 30 लाख रुपये फिरौती की मांग की गई थी. जिस स्कूटी से युवक आया था, उसे पुलिस ने फजलगंज के खोयामंडी से जब बरामद किया, तो वह ट्यूशन टीचर रचिता की स्कूटी निकली थी.
पुलिस ने जब रचिता से पूछताछ की थी, तो उसने बताया स्कूटी उसका प्रेमी प्रभात ले गया था. अगले दिन पुलिस ने दबिश देकर प्रभात के घर से कुशाग्र का शव बरामद किया था. पूछताछ में गला घोंटकर हत्या की बात प्रभात ने कबूली थी.
वहीं, इस दौरान प्रभात का साथ उसके दोस्त शिवा ने दिया था. साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर जेल भेजा था. मंगलवार को कोर्ट ने तीनों को कुशाग्र की हत्या के लिए दोषी करार माना था.
ये भी पढ़ें -
- कानपुर के चर्चित कुशाग्र मर्डर केस में तीनों हैवान 'प्रेमी-प्रेमिका और दोस्त' की तिकड़ी दोषी, 22 को होगा सजा का एलान
- कुशाग्र हत्याकांड, फॉरेंसिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, रस्सी से गला घोंटकर मारा था
- कुशाग्र हत्याकांड: कानपुर पुलिस ने ट्यूशन टीचर और उसके प्रेमी समेत 3 पर लगाया गैंगस्टर एक्ट - Kushagra murder case
- Kushagra Murder Case के आरोपी जेल से 72 घंटों की रिमांड पर बाहर आए, कड़ी सुरक्षा में पुलिस करेगी पूछताछ