ETV Bharat / state

दुर्ग में महिला के हत्यारे गिरफ्तार, सीसीटीवी से मिला पुलिस को सुराग

महिला का शव 17 जुलाई को पुलगांव नाले के पास मिला था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया.

Killer of elderly woman arrested
पुलगांव थाना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 21, 2026 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: 17 जुलाई को पुलगांव थाना इलाके में एक बुजुर्ग महिला का शव झाड़ियों से पुलिस को मिला. पुलिस ने शव की पहचान करने के बाद हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश शुरू की. पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ कि महिला की हत्या गला घोंटने और सिर पर पत्थर मारने से हुई है. हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों ने महिला के साथ गलत काम भी किया था.

पकड़े गए महिला के हत्यारे

आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए. सीसीटीवी जांच के दौरान पुलिस को दो संदिग्धों पर शक हुआ. पुलिस ने इसके बाद दोनों युवकों को पकड़कर उनसे पूछताछ शुरू की. पुलिस ने जब उनपर सख्ती दिखाई तो वो टूट गए और वारदात में शामिल होने का गुनाह कबूल कर लिया. पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है.

पुलगांव थाना (ETV Bharat)

महिला 16 जुलाई के दिन से लापता थी. परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी. सिटी कोतवाली पुलिस महिला की तलाश में जुटी थी. इसी बीच एक सीसीटीवी में महिला 2 युवकों के साथ नजर आई. आरोपियों ने महिला के सिर पर भारी बोल्डर मारकर और उसकी गला दबाकर हत्या की है. प्रारंभिक जांच में महिला के साथ गलत काम किए जाने की बात भी सामने आई है: हर्षित मेहर, सीएसपी

कोतवाली पुलिस की जांच में खुलासा

कोतवाली पुलिस ने बताया कि आरोपी घड़ी चौक के पास शराब पी रहे थे. महिला भी वहीं पर मौजूद थी. दोनों आरोपियों ने महिला को मजदूरी दिलाने का लालच दिया और 2 हजार देकर अपने साथ ले गए. रास्ते में महिला को आरोपियों पर शक हो गया और वो उनसे बचने की कोशिश करने लगी जिसपर विवाद होने लगा. आरोपियों ने पास में रखे गमछे से महिला का गला घोंट दिया और बोल्डर से उसके सिर पर वार कर फरार हो गए.

मानसून 2026: कवर्धा में उफान पर अडवार नदी, रेंगाखार-अडवार मार्ग पर बना रपटा डूबा

NEET परीक्षा में असफल होने पर बिटिया ने उठाया घातक कदम, छात्रों और परिजनों ने कर दी बड़ी मांग

सावन के महीने में भाजी खाने के साइड इफेक्ट, जानिए कौन से फूड हैं आपके लिए बेहतर

TAGGED:

DURG CRIME NEWS
PULGAON POLICE STATION AREA
DURG CSP HARSHIT MEHR
DISTRICT SESSIONS COURT DURG
DISTRICT SESSIONS COURT DURG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.