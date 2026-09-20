अल्मोड़ा के बसई रातखेत गांव में बुजुर्ग महिला की दरांती से हत्या, बचाव करने गई मां पर भी किया हमला
अल्मोड़ा के बसई रातखेत गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 20, 2026 at 10:24 AM IST
अल्मोड़ा: पहाड़ की शांत वादियों में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. स्याल्दे ब्लॉक के बसई रतखेत गांव में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने मामूली विवाद में 66 वर्षीय बुजुर्ग महिला की दरांती और पत्थरों से बेरहमी से हत्या कर दी. बीच-बचाव करने आई 95 साल की लाचार मां को भी आरोपी ने नहीं बख्शा और उसे भी घायल कर दिया. वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली है, हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है.
अल्मोड़ा के स्याल्दे ब्लॉक के तहत ग्राम सभा बसई के रतखेत तोक में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर देने की खबर क्षेत्र में फैली. गांव के ही बुजुर्ग राजे सिंह (70) ने पड़ोस में रहने वाली तुलसी देवी (66) पर दरांती और भारी पत्थरों से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया. मृतका के भाई हरीश चंद्र डुगरियाल ने बताया कि तुलसी देवी पिछले करीब 40 साल से अपने मायके में रह रही थीं. वह अपनी 95 वर्षीय बुजुर्ग मां धनुली देवी की सेवा और देखभाल करती थी.
शनिवार सुबह तुलसी देवी घर में पूजा-पाठ कर रही थीं. इसी दौरान आरोपी राजे सिंह घर के पास ही अपने खेत में काम करने पहुंचा. वहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच मामूली कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि राजे सिंह ने तैश में आकर दरांती और पत्थरों से तुलसी देवी के सिर पर जानलेवा हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल तुलसी देवी को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्याल्दे पहुंचाया गया, जहां अत्यधिक खून बह जाने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
सूचना पर पहुंची देघाट पुलिस ने शव और हत्या में इस्तेमाल हथियार को कब्जे में ले लिया है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रानीखेत भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी राजे सिंह फिलहाल पकड़ से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.
स्याल्दे ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा बसई के रतखेत तोक में एक महिला पर हमला होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्याल्दे पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है. तहरीर मिलते ही मामले में विविध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
-भावना कैंथोला, सीओ अल्मोड़ा-
चीख-पुकार सुनकर जब 95 साल की बूढ़ी मां धनुली देवी अपनी बेटी को बचाने दौड़ीं, तो आरोपी ने उन पर भी दरांती के उल्टे हिस्से से वार कर दिया. चोट लगने से बुजुर्ग मां लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ीं. घटना की भनक लगते ही मृतका का भाई हरीश चंद्र मौके पर पहुंचा, उन्होंने तुरंत 108 एम्बुलेंस और देघाट पुलिस को सूचना दी.
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