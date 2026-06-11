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पीबीएम अस्पताल किडनी मामला: चिकित्सा मंत्री ने ली उच्चस्तरीय बैठक, विरोध कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने खदेड़ा

प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बीकानेर पहुंचकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की.

चिकित्सा मंत्री ने ली उच्चस्तरीय बैठक
चिकित्सा मंत्री ने PBM में ली उच्चस्तरीय बैठक (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 2:21 PM IST

3 Min Read
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बीकानेर: पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने के मामले को लेकर प्रदेश सरकार सक्रिय हो गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर गुरुवार को बीकानेर पहुंचे और सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की. इस दौरान मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा.

मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों की बैठक: बीकानेर पहुंचने के बाद चिकित्सा मंत्री सीधे सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रशासन और पीबीएम अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने के मामले, अस्पताल की व्यवस्थाओं, उपचार प्रक्रिया और जांच की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र वर्मा, पीबीएम अस्पताल अधीक्षक डॉ. बी.सी. घीया सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सक एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. मंत्री ने प्रभावित महिलाओं की स्थिति, उपचार व्यवस्था और घटना के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी ली और जिम्मेदारियों के निर्धारण और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat Bikaner)

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मेडिकल कॉलेज गेट पर कांग्रेस का प्रदर्शन: चिकित्सा मंत्री के दौरे के दौरान देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर एकत्रित हुए. कार्यकर्ताओं ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन देने की मांग की. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पीबीएम अस्पताल में लगातार सामने आ रही गंभीर घटनाएं चिकित्सा व्यवस्था की खामियों को उजागर कर रही हैं और सरकार को इस मामले में जवाबदेही तय करनी चाहिए.

पीबीएम अस्पताल किडनी मामला
प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ा (ETV Bharat Bikaner)

गेट के भीतर घुसने की कोशिश, पुलिस ने रोका: प्रदर्शन के दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर जाने का प्रयास किया. पुलिस ने उन्हें रोकने और समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता गेट के सामने डटे रहे. स्थिति तनावपूर्ण होती देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया. इस दौरान देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग सहित सात से आठ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. बाद में सभी को बस में बैठाकर जामसर थाने ले जाया गया.

पीबीएम अस्पताल किडनी मामला
कांग्रेस कार्यकर्ता को उठाकर ले जाती पुलिस (ETV Bharat Bikaner)

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कलेक्ट्रेट में करेंगे समीक्षा बैठक: मेडिकल कॉलेज में बैठक के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जिला कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री के रूप में जिले की विभिन्न विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे. मंत्री के बीकानेर पहुंचने पर मीडिया प्रतिनिधियों ने उनसे पीबीएम अस्पताल प्रकरण को लेकर प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बैठक पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी देने की बात कही. पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और इसे लेकर प्रशासनिक स्तर के साथ-साथ राजनीतिक हलकों में भी हलचल बनी हुई है.

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