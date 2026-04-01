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कानपुर: आहूजा अस्पताल में स्टाफ को छुट्टी देकर, रात में होता था किडनी ट्रांसप्लांट, पुलिस जांच में जुटी

कानपुर: आहूजा अस्पताल में किडनी कांड का भंडाफोड़ करने के बाद, कमिश्नरेट पुलिस लगातार नए नए खुलासे कर रही है. आहूजा अस्पताल से गिरफ्तार, एक आरोपी ने कमिश्नरेट पुलिस को बताया कि अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए स्पेशल प्लान बनाया जाता था.

अस्पताल के रोजाना स्टाफ कर्मियों को देर रात ड्यूटी के बजाए घर भेज दिया जाता था, फिर मेरठ से डा.अफजाल और दिल्ली से डा.रोहित अपनी टीम के साथ कानपुर आते थे और किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद, वह निकल जाते थे. कमिश्नरेट पुलिस के अनुसार ये डॉक्टर्स कानपुर के अलावा कई अन्य जिलों में भी अपना जाल फैला रखे हैं, जिसकी जांच की जा रही है. वहीं, डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने कहा, हम जल्द ही चार अन्य आरोपियों को भी अरेस्ट करके जेल भेजेंगे.



डोनर की हालत में सुधार, रिसीवर गंभीर: किडनी कांड के खुलासे से सामने आए डोनर आयुष की तबियत में जहां बुधवार को सुधार हुआ है. वहीं, रिसीवर पारुल की हालत बिगड़ती जा रही है. जीएसवीएम मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा.संजय काला ने कहा, रिसीवर को कानपुर से लखनऊ शिफ्ट करने के लिए मंडलायुक्त को हमने पत्र भेजा है. जिसकी जानकारी डीएम व पुलिस आयुक्त को भी दी गई है.