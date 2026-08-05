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जीएसवीएसएम पीजीआई में किडनी ट्रांसप्लांट जल्द, शासन से मिली हरी झंडी

शासन की ओर से जारी किया गया पत्र, लाखों मरीजों को मिलेगी राहत.

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खबर का असर. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 10:58 AM IST

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कानपुर: शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज से संबद्ध गणेश शंकर विद्यार्थी सुपर स्पेशिलिटी पोस्ट इंस्टीट्यूट में बहुत जल्द मरीज अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट करा सकेंगे। मंगलवार को इसके लिए शासन ने हरी झंडी दे दी गई. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा नेहा शर्मा की ओर से इस संबंध में प्राचार्य मेडिकल कालेज को पत्र जारी कर दिया गया. वहीं, शासन से अस्पताल को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पांच सालों का लाइसेंस मिला है. इसकी पुष्टि मेडिकल कालेज प्राचार्य डा.संजय काला ने की.

प्राचार्य ने दी यह जानकारी: प्राचार्य ने बताया कि पिछले साल से ही उन्होंने इस संबंध में अपने स्तर से कवायद शुरू कर दी थी. शासन को इसका बाकायदा प्रस्ताव भेजा गया था. उन्होंने कहा, यह प्रदेश का दूसरा ट्रांसप्लांट केंद्र होगा. अभी तक उप्र में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा मरीजों को दी जाती रही है. हालांकि, अब जीएसवीएसएस पीजीआई में ये सुविधा मिलने से कानपुर व आसपास 10 से अधिक जिलों के लाखों मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांटी की सुविधा सस्ती दरों पर मिल जाएगी. लाखों मरीजों को इससे फायदा होगा. बता दें कि इस संबंध में ईटीवी भारत ने 22 जून 2025 को खबर प्रकाशित की थी. इसमें बताया था कि जल्द ही मरीजों को राहत मिलने लगेगी.


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डॉक्टर्स की टीम ने किया था निरीक्षण: जीएसवीएसएस पीजीआई के प्रभारी डा.मनीष सिंह ने बताया कि जनवरी 2026 में एसजीपीजीआई के डॉक्टर्स ने आकर जीएसवीएसएस पीजीआई का निरीक्षण किया था. उस समय डॉक्टर्स की टीम के सदस्यों ने यहां ऑपरेशन थिएटर, डोनर रूम, डायलिसिस रूम, आइसोलेशन वार्ड समेत अन्य कमरों को देखा था. इसके बाद मौजूद सुविधाओं को देखते हुए खुशी जाहिर की.


हर माह आते 20 से 25 मरीज: नेफ्रोलॉजिस्ट डा.युवराज गुलाटी ने कहा कि एलएलआर अस्पताल में हर माह 20 से 25 मरीज ओपीडी में ऐसे आते हैं, जिन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है. अभी तक ये सुविधा नहीं थी, तो इन मरीजों को दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता था. हालांकि, जैसे ही ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होगी तो ऐसे गंभीर स्थिति वाले मरीजों को बहुत लाभ मिलेगा.

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