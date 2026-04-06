गोरखपुर AIIMS में लेप्रोस्कोपिक विधि से किडनी स्टोन का सफल ऑपरेशन, 5 सेमी के बड़े किडनी स्टोन को निकाला
65 वर्षीय पुरुष मरीज के 5 सेमी के बड़े किडनी स्टोन को गोरखपुर AIIMS में लेप्रोस्कोपी तकनीक से सफलतापूर्वक निकाल दिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 4:44 PM IST
गोरखपुर: एम्स (All India Institute of Medical Sciences Gorakhpur) के सामान्य शल्य चिकित्सा विभाग ने एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए 65 वर्षीय पुरुष मरीज के 5 सेमी के बड़े किडनी स्टोन को लेप्रोस्कोपी तकनीक से सफलतापूर्वक निकाल दिया.
यह जटिल सर्जरी न केवल तकनीकी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण थी, बल्कि इसने संस्थान में उन्नत सर्जिकल क्षमताओं को भी प्रदर्शित किया. मरीज वर्तमान में स्वस्थ है और तेजी से रिकवरी कर रहा है.
गोरखपुर एम्स की मीडिया प्रभारी डॉ आराधना सिंह ने कहा कि, मरीज OPD में डॉ धर्मेंद्र पीपल (एसोसिएट प्रोफेसर, सामान्य शल्य चिकित्सा) के पास बाईं ओर कमर (flank) में रुक-रुक कर दर्द और बीच-बीच में पेशाब में खून (hematuria) की शिकायत लेकर आया था.
पूरी जांच के बाद CT urography और अल्ट्रासाउंड जांच में बाईं किडनी के रीनल पेल्विस में लगभग 5 सेमी का बड़ा स्टोन पाया गया. सौभाग्य से किडनी कार्यरत थी, इसलिए भविष्य में संभावित नुकसान को रोकने हेतु समय पर सर्जरी आवश्यक थी.
उन्होंने बताया कि सामान्यतः इस आकार के स्टोन का उपचार ओपन सर्जरी द्वारा किया जाता है, जिसमें बड़े चीरे की आवश्यकता होती है और इससे अधिक दर्द, रक्तस्राव, संक्रमण का खतरा रहता है. लंबे समय तक अस्पताल में मरीज को भर्ती रहना पड़ सकता है। PCNL भी एक विकल्प है, लेकिन इतने बड़े स्टोन के मामलों में यह कई चरणों (multiple sittings) में करना पड़ता है. इसमें bleeding और residual stone का जोखिम भी बना रहता है.
इन सभी पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श और योजना के बाद यह निर्णय लिया गया कि मरीज का उपचार लेप्रोस्कोपी सर्जरी द्वारा किया जाएगा. जिससे एक ही सिटिंग में स्टोन को पूर्ण रूप से निकाला जा सके और ओपन सर्जरी से जुड़ी जटिलताओं से बचा जा सके.
यह सर्जरी अत्याधुनिक लेप्रोस्कोपिक तकनीक से केवल 5–10 मिमी के छोटे-छोटे छिद्रों के माध्यम से की गई, जिससे मरीज को कम दर्द, न्यूनतम रक्तस्राव, शीघ्र रिकवरी तथा कम अस्पताल प्रवास का लाभ मिला.
इस जटिल सर्जरी का सफल नेतृत्व डॉ धर्मेंद्र पीपल ने किया. उनके साथ डॉ सलमान खान(सीनियर रेजिडेंट) और डॉ एलन फिलिप (जूनियर रेजिडेंट) ने सहयोग किया. यह सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ गौरव गुप्ता के मार्गदर्शन में संपन्न हुई.
इस अवसर पर संस्थान की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर विभा दत्ता ने पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि, इस प्रकार की जटिल सर्जरी को लेप्रोस्कोपी तकनीक से सफलतापूर्वक करना संस्थान की उन्नत चिकित्सा सेवाओं और उत्कृष्ट टीमवर्क का प्रतीक है.
उन्होंने यह भी कहा कि एम्स गोरखपुर आधुनिक, सुरक्षित और मरीज-केंद्रित उपचार प्रदान करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है. यह सफलता एम्स गोरखपुर में उन्नत लेप्रोस्कोपी सर्जरी की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है और यह साबित करती है कि जटिल सर्जरी भी अब कम से कम चीरे के साथ सुरक्षित और प्रभावी ढंग से की जा सकती है.