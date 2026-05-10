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प्रसूताओं में किडनी फेल्योर : जेके लोन अस्पताल की प्रसूता भी आई चपेट में, मरीजों की संख्या पर यह बोला प्रबंधन

कोटा : मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के बाद किडनी फेल्योर के लक्षण सामने आने का मामला सामने आया है. अब इस मामले में दो नए केस भी जुड़ गए हैं. यह दोनों प्रसूता जेके लोन अस्पताल से सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में शिफ्ट किए गए हैं. एक अन्य प्रसूता की डिलीवरी के 12 घंटे के भीतर ही मौत का मामला भी जेके लोन अस्पताल में सामने आया है. मामले को अस्पताल प्रबंधन ने कार्डियक से जुड़ी बीमारी बताया है. वहीं, एक मरीज में किडनी फेल्योर का लक्षण माना है. ऐसे में अब तक आठ मरीजों में यह लक्षण नजर आए हैं, जबकि प्रबंधन ने केवल 7 मरीजों को ही इससे जुड़ा हुआ माना है.

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. नीलेश जैन का कहना है कि जेके लोन से शिफ्ट हुई प्रसूता आरती में किडनी फेल्योर के लक्षण हैं, जबकि दूसरा केस (पिंकी) सीरियस होने की वजह से शिफ्ट किया गया है. इसके साथ ही प्रसूता प्रिया की मौत का मसला कार्डियक से जुड़ा हुआ है. केवल 6 प्रसूता पहले आईं थी, जिनमें दो की मौत हुई है. जेके लोन अस्पताल से एक ही प्रसूता आरती में लो बीपी, यूरिन पास नहीं होना और प्लेटलेट्स डाउन होने की समस्या थी. उसकी भी किडनी फेल्योर के लक्षण हैं. जिस प्रसूता प्रिया की मौत की बात कही जा रही है, वह किडनी फेल्योर के लक्षण से नहीं है. उसकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है. एहतियातन एक अन्य प्रसूता पिंकी को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के नेफ्रोलॉजी वार्ड में शिफ्ट किया है. उसकी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी. फिलहाल प्रसूताओं में किडनी फेल्योर जैसे लक्षण के कारणों का पता नहीं चला है.

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पति बोला- लापरवाही हुई : बूंदी जिले के सुवांसा की रहने वाली 22 वर्षीय प्रिया महावर की मौत हुई है. उसके पति रोहित का कहना है कि शादी को 2 साल हुए थे. शुक्रवार सुबह 8 बजे प्रिया को जेके लोन अस्पताल में भर्ती करवाया था. शनिवार को नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने पर सिजेरियन किया गया. दोपहर 1:30 बजे ऑपरेशन के बाद जच्चा-बच्चा स्वस्थ थे. इसके बाद प्रिया को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. उसे ऑक्सीजन लगाकर इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया. देर रात 12:30 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई है. जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक और गायनी विभाग अध्यक्ष डॉ. निर्मला शर्मा का कहना है कि प्रिया की हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, उसकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है. किडनी फेल्योर के लक्षण नहीं थे. किडनी से रिलेटेड कोई समस्या भी नहीं हुई थी.

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