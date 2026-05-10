ETV Bharat / state

प्रसूताओं में किडनी फेल्योर : जेके लोन अस्पताल की प्रसूता भी आई चपेट में, मरीजों की संख्या पर यह बोला प्रबंधन

फिलहाल प्रसूताओं में किडनी फेल्योर जैसे लक्षण के कारणों का पता नहीं चला है.

प्रसूताओं में किडनी फेल्योर मामला
प्रसूताओं में किडनी फेल्योर मामला (ETV Bharat (file))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 10, 2026 at 12:29 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा : मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के बाद किडनी फेल्योर के लक्षण सामने आने का मामला सामने आया है. अब इस मामले में दो नए केस भी जुड़ गए हैं. यह दोनों प्रसूता जेके लोन अस्पताल से सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में शिफ्ट किए गए हैं. एक अन्य प्रसूता की डिलीवरी के 12 घंटे के भीतर ही मौत का मामला भी जेके लोन अस्पताल में सामने आया है. मामले को अस्पताल प्रबंधन ने कार्डियक से जुड़ी बीमारी बताया है. वहीं, एक मरीज में किडनी फेल्योर का लक्षण माना है. ऐसे में अब तक आठ मरीजों में यह लक्षण नजर आए हैं, जबकि प्रबंधन ने केवल 7 मरीजों को ही इससे जुड़ा हुआ माना है.

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. नीलेश जैन का कहना है कि जेके लोन से शिफ्ट हुई प्रसूता आरती में किडनी फेल्योर के लक्षण हैं, जबकि दूसरा केस (पिंकी) सीरियस होने की वजह से शिफ्ट किया गया है. इसके साथ ही प्रसूता प्रिया की मौत का मसला कार्डियक से जुड़ा हुआ है. केवल 6 प्रसूता पहले आईं थी, जिनमें दो की मौत हुई है. जेके लोन अस्पताल से एक ही प्रसूता आरती में लो बीपी, यूरिन पास नहीं होना और प्लेटलेट्स डाउन होने की समस्या थी. उसकी भी किडनी फेल्योर के लक्षण हैं. जिस प्रसूता प्रिया की मौत की बात कही जा रही है, वह किडनी फेल्योर के लक्षण से नहीं है. उसकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है. एहतियातन एक अन्य प्रसूता पिंकी को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के नेफ्रोलॉजी वार्ड में शिफ्ट किया है. उसकी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी. फिलहाल प्रसूताओं में किडनी फेल्योर जैसे लक्षण के कारणों का पता नहीं चला है.

पढ़ें. कोटा के नए अस्पताल में प्रसूताओं की किडनी फेल के बाद बढ़ीं जेके लोन अस्पताल में सिजेरियन मरीज...ओपीडी व आईपीडी भी दोगुनी

पति बोला- लापरवाही हुई : बूंदी जिले के सुवांसा की रहने वाली 22 वर्षीय प्रिया महावर की मौत हुई है. उसके पति रोहित का कहना है कि शादी को 2 साल हुए थे. शुक्रवार सुबह 8 बजे प्रिया को जेके लोन अस्पताल में भर्ती करवाया था. शनिवार को नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने पर सिजेरियन किया गया. दोपहर 1:30 बजे ऑपरेशन के बाद जच्चा-बच्चा स्वस्थ थे. इसके बाद प्रिया को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. उसे ऑक्सीजन लगाकर इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया. देर रात 12:30 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई है. जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक और गायनी विभाग अध्यक्ष डॉ. निर्मला शर्मा का कहना है कि प्रिया की हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, उसकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है. किडनी फेल्योर के लक्षण नहीं थे. किडनी से रिलेटेड कोई समस्या भी नहीं हुई थी.

पढ़ें. कोटा में प्रसूताओं की किडनी फेल मामले में सरकार का 6 पर एक्शन, एक डॉक्टर बर्खास्त, एक निलंबित

आरती के किडनी फेल्योर जैसे लक्षण : अस्पताल में ही भर्ती आरती और पिंकी की तबीयत भी बिगड़ गई है. आरती का यूरीन आउटपुट बंद हो गया है. किडनी फेल्योर जैसी समस्या आ गई है. आरती मूल रूप से छावनी निवासी है. उसके पति चंकु चौबदार का कहना है कि 8 मई को सिजेरियन डिलीवरी से बच्ची को जन्म दिया था. तबीयत भी ठीक थी, लेकिन अचानक उसको उल्टी और घबराहट हो गई थी और पेशाब भी बंद हो गया था. इसी तरह से जेके लोन अस्पताल से प्रसूता पिंकी को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. उसके पति नरेश का कहना है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद यूरिन नहीं आ रहा है.

पढ़ें. प्रसूताओं की किडनी फेल होने का मामला: मृतका के घर पहुंचा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बोले– छोटों पर कार्रवाई, बड़े बच गए

ज्योति के परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज : मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान अनंतपुरा बरड़ा बस्ती निवासी ज्योति की 7 मई को मौत हो गई थी. ऐसे में उसके पति की शिकायत पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लिया है. इस मर्ग के आधार पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया है. महावीर नगर थाना अधिकारी दिग्विजय सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले में मृतक ज्योति के पति रवि नायक की शिकायत पर मर्ग दर्ज किया गया है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल के प्रबंधन और चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है. इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ-साथ अन्य दस्तावेज भी जांच किए जाएंगे.

पढ़ें. किडनी फेल्योर मामले में बर्खास्त डॉक्टर बोलीं- मैंने ऑपरेशन किया ही नहीं था, मेरे पैर में फ्रैक्चर था, कार्रवाई पर उठाए सवाल

TAGGED:

KIDNEY FAILURE SYMPTOMS
KIDNEY FAIL IN WOMEN AFTER DELIVERY
प्रसूताओं में किडनी फेल्योर
डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की मौत
PREGNANT WOMEN DEAD AFTER SURGERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.