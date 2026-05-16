प्रसूताओं की मौत का मामला: एम्स दिल्ली और जोधपुर की टीम ने जेके लोन और नए अस्पताल का लिया जायजा
कोटा में प्रसूताओं की मौत और किडनी फेल्योर के मामलों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाई लेवल जांच कमेटी गठित की है.
Published : May 16, 2026 at 3:27 PM IST
कोटा: मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल और जेके लोन हॉस्पिटल में प्रसूताओं की मौत और किडनी फेल्योर के मामले में जांच जारी है. पूरे घटनाक्रम के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बात की थी. इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा के निर्देश पर एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई है. इस कमेटी में एम्स दिल्ली और जोधपुर के डॉक्टर शामिल हैं. यह पूरी टीम शनिवार कोटा पहुंची और अस्पताल का जायजा लिया. इसकी अध्यक्षता एम्स दिल्ली की गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ. रीता माहे कर रही हैं.
कमेटी में पीएसएम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, गाइनेकोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजी, एनेस्थीसिया व पीडियाट्रिक्स के चिकित्सक शामिल हैं. कमेटी ने जेके लोन और मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में घंटों तक निरीक्षण किया. अस्पताल में भर्ती मरीजों का रिकॉर्ड लिया गया, जिन प्रसूताओं की मौत हुई, उनके ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड देखा गया. नर्सिंग केयर की जानकारी ली गई. ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम की व्यवस्थाओं को समझा गया. कमेटी ने मरीजों की एंट्री से लेकर एग्जिट तक के पूरे प्रोसेस और उपचार में लगे समय की जानकारी ली. टीम ने उपचार में लगे डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों को बुलाकर पूछताछ भी की.
इसे भी पढ़ें- किडनी फेल्योर मामला: डॉक्टर के निलंबन पर RMCTA और IMA का विरोध, आज से बहिष्कार की चेतावनी
जांच में जुटी कमेटी: जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ निर्मला शर्मा के अनुसार कमेटी प्रसूताओं की मौत और गंभीर बीमार होने के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. नर्सिंग रिकॉर्ड को बारीकी से देखा गया. सभी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन और मरीजों को हैंडल करने की प्रक्रिया की जानकारी ली गई. इसके अलावा ठीक हुए केसों के बारे में भी पूछताछ की गई. इस कमेटी में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के डॉ. रंजन सिंह, पीडियाट्रिक्स के डॉ. अंकित वर्मा, एनेस्थीसिया के डॉ. दालिम सिंह, माइक्रोबायोलॉजी के डॉ. गगनदीप सिंह और एम्स जोधपुर की गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ. मनीषा झीरवाल शामिल हैं.
डर रहे हैं अस्पताल आने से मरीज: डॉ. निर्मला शर्मा का कहना है कि नए अस्पताल में मरीज आने के बाद अचानक दो दिन मरीज बढ़ गए थे. हालांकि 7 और 8 तारीख को मरीज आ गए थे, लेकिन जब जेके लोन में भी मरीज पहुंच गए तो संख्या कम हो गई, अब प्रसव यहां कम हो गए हैं, जिनमें सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी दोनों शामिल हैं. हम मरीजों को विश्वास दिला रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है. उन्होंने बताया कि हमारे अस्पतालों में पहले सीरियस और हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाले मरीज ही आते थे. अभी कोटा रेफर होकर आ रहे हैं, लेकिन परिजन उन्हें दूसरे निजी अस्पताल ले जा रहे हैं. जल्द ही लोगों का अस्पतालों पर विश्वास वापस लौट जाएगा.
इसे भी पढ़ें- किडनी फेल्योर मामले में बर्खास्त डॉक्टर बोलीं- मैंने ऑपरेशन किया ही नहीं था, मेरे पैर में फ्रैक्चर था, कार्रवाई पर उठाए सवाल