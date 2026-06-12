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किडनी फेलियर मामला: 20 दिन बाद प्रसूता किरण को किया डिस्चार्ज, प्रिंसिपल बोले- पूरी तरह नॉर्मल

मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन ने बताया कि सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती मरीज किरण जाटव की हालत में काफी सुधार हो गया है. किरण को सिजेरियन डिलीवरी के बाद परिजनों द्वारा निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां से 18 मई को उन्हें सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया. भर्ती के समय मरीज को सांस लेने में तकलीफ के कारण वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था और हृदय की कार्यक्षमता भी कम हो गई थी. किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस भी करना पड़ा.

कोटा: मेडिकल कॉलेज में प्रसूता और गर्भवती महिलाओं के किडनी इंफेक्शन के मामले सामने आने के बाद मई महीने में काफी हड़कंप मच गया था. इस घटना के बाद डॉक्टरों और स्टाफ के खिलाफ निलंबन समेत कई कार्रवाई की गई थी, अब इस पूरे मामले में राहत भरी खबर आई है कि एक और मरीज को सफलतापूर्वक डिस्चार्ज कर दिया गया है.

सारी रिपोर्ट आई नॉर्मल: डॉ. नीलेश जैन ने बताया कि उपचार के दौरान किरण के स्वास्थ्य में लगातार सुधार देखा गया, अब उनका यूरिन आउटपुट पूरी तरह सामान्य हो गया है. भूख में सुधार हुआ है. हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है और उसकी क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई है. उनका रोजाना यूरिन आउटपुट 2 लीटर तक पहुंच गया है. ब्लड प्रेशर और अन्य जांच रिपोर्ट भी नॉर्मल आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है. इससे पहले भर्ती प्रसूता चन्द्रकला को 12 मई को डिस्चार्ज किया जा चुका है. सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ डिस्चार्ज हुए मरीजों से टेलीफोन के जरिए नियमित संपर्क बनाए हुए हैं और उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं.

12 महिलाएं हुई थी संक्रमित: डॉ. नीलेश जैन ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल और जेके लोन अस्पताल की गायनेकोलॉजी विभाग में भर्ती कई महिलाएं किडनी इंफेक्शन से प्रभावित हुई थीं. कुछ मरीजों को यहां से डिस्चार्ज होने के बाद निजी अस्पताल ले जाया गया था, जिनमें से दो को बाद में वापस मेडिकल कॉलेज में भर्ती करना पड़ा. इस पूरे प्रकरण में कुल 12 महिलाओं को संक्रमित माना गया था. इनमें से चार प्रसूता और एक गर्भवती महिला की मौत हो चुकी है. दो महिलाएं डिस्चार्ज हो गई हैं, जबकि बाकी पांच का इलाज अभी भी चल रहा है.

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