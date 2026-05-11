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कोटा: प्रसूताओं में किडनी फेल्योर मामला, 24 के बाद अब 9 और दवाओं और मेडिकल डिवाइस पर लगी रोक

कोटा: शहर के मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल के बाद अब जेके लोन अस्पताल में भी प्रसूताओं में किडनी फेलियर के लक्षण सामने आए हैं, जिसके बाद जेके लोन अस्पताल में भी ड्रग कंट्रोलर की टीम पहुंची. अस्पताल के वार्ड, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और ड्रग स्टोर में उपलब्ध दवाओं के नमूने लिए गए हैं. साथ ही प्रसूताओं को दी जाने वाली दवाओं व मेडिकल डिवाइस की जानकारी जुटाई गई है. सिरीयस हुई प्रसूताओं द्वारा उपयोग किए गए प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. इन प्रोडक्ट्स की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी.

सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र गर्ग ने बताया कि उन्होंने पांच दवाओं के छह बैच की पूरे प्रदेश में बिक्री रोकने के लिए ड्रग कंट्रोलर राजस्थान को लिखा था. इसके बाद सभी जगहों पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इन दवाओं की जांच जयपुर स्थित ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में कराई जा रही है. रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा. इसी प्रकार तीन मेडिकल डिवाइस के भी नमूने लिए गए थे, जिन्हें जांच के लिए कोलकाता भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने तक इन सभी की बिक्री पर रोक लगाई गई है.

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पहले लगी थी 24 दवाओं पर रोक: इन दवाओं में मरीजों को चढ़ाए जाने वाले ग्लूकोज शामिल हैं, जिन्हें आईवी के जरिए दिया जाता है. ग्लूकोज के साथ इंजेक्शन के रूप में अन्य दवाएं भी दी जाती हैं. शेष दवाओं में एसिडिटी, एंटीबायोटिक और इंजेक्शन में मिलाने वाला पानी भी शामिल है. इससे पहले कोटा नए अस्पताल से लिए गए सैंपलों के आधार पर प्रदेश में 24 दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई जा चुकी है, जिनमें 15 दवाएं राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से सप्लाई हुई थीं, जबकि 9 दवाएं कोटा मेडिकल कॉलेज की लोकल खरीद में शामिल थीं.