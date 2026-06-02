कहीं आप भी लगातार गैस की समस्या से तो नहीं हैं परेशान, जल्द करा लें किडनी की जांच, इन बीमारियों को कभी हल्के में ना लें?
गैस की समस्या से किडनी हुई बीमार, छह माह में 500 से अधिक पहुंचे एलएलआर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 6:22 PM IST
कानपुर: पेट में बनने वाले गैस की समस्याओं को आमतौर पर लोग सामान्य बीमारी समझते हैं और उसके इलाज में भी कैजुअल रुख अपनाते हैं. लेकिन हाल के दिनों में मरीज की परेशानियों और उनके लक्ष्णों को देखते हुए जब उनकी किडनी की जांच की गई तो चौकाने वाले खुलासे हुए हैं. यूपी के कानपुर जिले और उससे सटे 10 जिलों पिछले छह महीने के अंदर ऐसे करीब 500 मरीज पहुंचे, जिनकी समस्या तो बहुत अधिक गैस की थी. लेकिन कहीं न कहीं गैस की दिक्कतों के चलते वो अपनी किडनी को ही बीमार कर बैठे.
शरीर के अंदर पानी की कमी होने पर रहें सतर्क
दरअसल कानपुर शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एलएलआर में वरिष्ठ चिकित्सकों ने जब गैस की समस्या से पीड़ित मरीजों की जांच की तो नतीजे हैरान करने वाले थे. अधिकांश को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के चलते जब पेट खराब हुआ तो शरीर में पानी की बहुत कमी हो गई. लेकिन मरीजों ने महज गैस का मर्ज मानते हुए बहुत गंभीरता नहीं दिखाई. जिसका परिणाम ये निकला कि अब उनमें से कईयों कि किडनी फेल्योर तक की स्थिति में जा पहुंची.
पेट की समस्या को नहीं करें नजर अंदाज
एलएलआर के डॉ.एसके गौतम व उनकी टीम के अन्य डॉक्टर्स ने जब इन मरीजों का इलाज किया, तो इन्हें जाकर राहत मिली. डॉ. गौतम का कहना था कि पेट की समस्या को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. पेट में अगर दर्द है, लूज मोशंस हैं, गैस बन रही है, पेट फूल रहा है तो फौरन डॉक्टर्स से जांच करानी चाहिए.
45 डिग्री पारा में हाइपरटेंशन व शुगर मरीजों का हाल बेहाल
एसके गौतम ने बताया, पिछले दो तीन दिनों से दिन का तापमान जरूर कुछ कम हुआ, लेकिन उससे पहले के करीब 10 से 15 दिनों की बात करें तो पारा 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था. तब हाइपरटेंशन व शुगर वाले मरीज भी हांफते हुए एलएलआर पहुंचे. जब उनकी जांचें की गईं, तो उनके शरीर में पानी की बहुत अधिक कमी मिली. डॉ. एसके गौतम ने कहा, हर दिन आमजन को तीन लीटर पानी तो जरूर ही पीना चाहिए. जिससे आपका लीवर, किडनी सहित अन्य अंग बेहतर ढंग से काम कर सकें.
इन बातों का भी रखें विशेष ध्यान:
- उल्टी होने पर, टायफायड व पीलिया की स्थिति में फौरन डॉक्टर्स से चेकअप कराएं.
- किसी भी सूरत में अपने शरीर के अंदर पानी की कमी न होने दें.
- यूरिन देर से आ रही है या किसी अन्य तरह की दिक्कत होने पर किडनी की सभी जांचें कराएं.
- बाजार में खुले बिक रहे फल व खाद्य पदार्थों को खाने से पूरी तरह बचें.
- दूषित पानी बिल्कुल न पिएं, साफ और घर का पानी ही पिएं.
- डायबिटीज व बीपी के सभी मरीज अपनी दवाएं समय से खा लें.
- एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस की दिक्कत होने पर अपनी जांच जरूर कराएं.
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