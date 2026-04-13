हनीट्रैप में फंसाकर अपहरण, एक करोड़ की मांगी फिरौती, भांजा निकला मास्टरमाइंड पांच आरोपी अरेस्ट
अमलेश्वर थाना क्षेत्र में हनीट्रैप में फंसाकर नाबालिग का अपहरण करने का मामला सामने आया है.पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को दबोचा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 13, 2026 at 7:25 PM IST
दुर्ग : अमलेश्वर थाना पुलिस ने हनीट्रैप में नाबालिग को फंसाकर उसका अपहरण करने और फिर फिरौती मांगने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी को भी दबोचा है,जो नाबालिग का रिश्तेदार निकला. नाबालिग का अपहरण करके एक करोड़ की फिरौती मांगने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार और 6 नग मोबाइल फोन बरामद किया है.
क्या है पूरा मामला ?
प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका नाबालिग बेटा उसके भांजे के साथ मोटर साइकिल बनवाने गया था. इसी दौरान कुछ लोग आए और कार में लड़के को बिठाकर ले गए. अपहरण के बाद अज्ञात कॉल आया जिसमें नाबालिग बच्चे को छोड़ने के एवज में एक करोड़ को फिरौती की मांग की. फिरौती की रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी. पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात कॉल करने वाले नंबर का लोकेशन ट्रेस किया. पुलिस को जानकारी लगी कि आरोपी भखारा धमतरी की ओर जा रहे हैं, इसके बाद पुलिस ने धमतरी पुलिस की मदद से नाकेबंदी पर कार को रोककर पूछताछ की.अर्जुनी पुलिस ने आरोपियों समेत नाबालिग को थाने में लाकर पूछताछ की. इसके बाद अमलेश्वर थाना पुलिस को सूचना दी गई.
हनीट्रैप में फंसाकर नाबालिग का किया अपहरण
योजना के तहत आरोपियों ने एक लड़की के माध्यम से हनीट्रैप में फंसाकर घूमने जाने के बहाने से नाबालिग को बुलाया और कार में बिठाकर ले गए. प्रार्थी के घर कॉल कर एक करोड़ों फिरौती की मांग की गई. दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि प्रार्थी ने अमलेश्वर थाने में अपने बेटे का अपहरण की सूचना दी.
पुलिस ने अज्ञात कॉलर के नंबर के लोकेशन ट्रेस करने पर धमतरी पाया. धमतरी पुलिस की मदद से आरोपियों गिरफ्तार कर और अपहृत बालक बरामद कर लिया गया. पुलिस ने आरोपियों के पास से अपहरण में इस्तेमाल कार और 6 नग मोबाइल बरामद किए हैं. इस मामले पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक युवती भी शामिल है. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी
पिता के पास बहुत पैसा इसलिए बनाया प्लान
अमलेश्वर पुलिस ने आरोपियों और अपहरण बालक से पूछताछ की जिसमें आरोपियों ने पुलिस को बताया कि नाबालिग बालक के पिता ठेकेदार है और उसके पास बहुत पैसा है. योजना उसके बेटे का अपहरण करके फिरौती मांगने की थी.इस मामले का मुख्य आरोपी प्रार्थी का सगा भांजा ही निकला. इस मामले में पुलिस ने सूरज साहू, शैलेन्द्र लहरे, रविन्द्र लहरे, कृष्णा उर्फ करन साहू और एक युवती को हिरासत में लिया है.
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