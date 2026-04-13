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हनीट्रैप में फंसाकर अपहरण, एक करोड़ की मांगी फिरौती, भांजा निकला मास्टरमाइंड पांच आरोपी अरेस्ट

दुर्ग : अमलेश्वर थाना पुलिस ने हनीट्रैप में नाबालिग को फंसाकर उसका अपहरण करने और फिर फिरौती मांगने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी को भी दबोचा है,जो नाबालिग का रिश्तेदार निकला. नाबालिग का अपहरण करके एक करोड़ की फिरौती मांगने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार और 6 नग मोबाइल फोन बरामद किया है.

क्या है पूरा मामला ?

प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका नाबालिग बेटा उसके भांजे के साथ मोटर साइकिल बनवाने गया था. इसी दौरान कुछ लोग आए और कार में लड़के को बिठाकर ले गए. अपहरण के बाद अज्ञात कॉल आया जिसमें नाबालिग बच्चे को छोड़ने के एवज में एक करोड़ को फिरौती की मांग की. फिरौती की रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी. पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात कॉल करने वाले नंबर का लोकेशन ट्रेस किया. पुलिस को जानकारी लगी कि आरोपी भखारा धमतरी की ओर जा रहे हैं, इसके बाद पुलिस ने धमतरी पुलिस की मदद से नाकेबंदी पर कार को रोककर पूछताछ की.अर्जुनी पुलिस ने आरोपियों समेत नाबालिग को थाने में लाकर पूछताछ की. इसके बाद अमलेश्वर थाना पुलिस को सूचना दी गई.

हनीट्रैप में फंसवाकर करवाया अपहरण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हनीट्रैप में फंसाकर नाबालिग का किया अपहरण