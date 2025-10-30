ETV Bharat / state

कानपुर में स्कूल से घर लौट रहे 5वीं के छात्र का अपहरण; मौका देख वैन से भाग निकला, बदमाशों की तलाश

कानपुर: कानपुर साउथ के किदवई नगर थाना क्षेत्र में स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे 5वीं के बच्चे का अपहरण कर लिया गया. वैन सवार अपहरकर्ताओं ने बच्चे को नशीला पदार्थ सुंघा दिया. जिसके बाद उसे वैन में उठा ले गए. रास्ते में बच्चे को होश आया और वह मौका देखकर भाग निकला. पुलिस सीसीटीवी कैमरों के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है.

कानपुर साउथ के गोविंद नगर की कच्ची बस्ती निवासी जितेंद्र सिंह के परिवार में पत्नी उर्मिला, बेटी आंचल और बेटा कुनाल है. जितेंद्र ट्रक चलाते हैं. 12 साल का कुनाल किदवई नगर क्षेत्र अंतर्गत स्कूल में पांचवीं कक्षा में पड़ता है. कुनाल रोज पैदल ही स्कूल आता-जाता है.

परिजनों ने पुलिस को बताया कि बीते बुधवार को स्कूल से छुट्टी होने के बाद कुनाल घर लौट रहा था. थोड़ी दूर चलने के बाद एक वैन के पास दो लोग खड़े मिले. उन दोनों ने कुनाल को अपने पास बुलाया और पता पूछने लगे. उसने जानकारी होने से मना कर दिया. इसके बाद उन्होंने एक रुमाल निकाला और कुनाल को सुंघा दिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गया. दोनों अपहरणकर्ताओं ने उसे वैन में घसीट लिया. थोड़ी दूर आगे कुछ सामान लेने के लिए उन्होंने वैन को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया. इसी समय कुनाल को होश आ गया. वह वैन से भाग निकला.