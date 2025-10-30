ETV Bharat / state

कानपुर में स्कूल से घर लौट रहे 5वीं के छात्र का अपहरण; मौका देख वैन से भाग निकला, बदमाशों की तलाश

पता पूछने के बहाने बेहोश कर वैन में घसीटा, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस.

कानपुर में बच्चे का अपहरण.
कानपुर में बच्चे का अपहरण. (photo credit ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 2:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: कानपुर साउथ के किदवई नगर थाना क्षेत्र में स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे 5वीं के बच्चे का अपहरण कर लिया गया. वैन सवार अपहरकर्ताओं ने बच्चे को नशीला पदार्थ सुंघा दिया. जिसके बाद उसे वैन में उठा ले गए. रास्ते में बच्चे को होश आया और वह मौका देखकर भाग निकला. पुलिस सीसीटीवी कैमरों के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है.

कानपुर साउथ के गोविंद नगर की कच्ची बस्ती निवासी जितेंद्र सिंह के परिवार में पत्नी उर्मिला, बेटी आंचल और बेटा कुनाल है. जितेंद्र ट्रक चलाते हैं. 12 साल का कुनाल किदवई नगर क्षेत्र अंतर्गत स्कूल में पांचवीं कक्षा में पड़ता है. कुनाल रोज पैदल ही स्कूल आता-जाता है.

परिजनों ने पुलिस को बताया कि बीते बुधवार को स्कूल से छुट्टी होने के बाद कुनाल घर लौट रहा था. थोड़ी दूर चलने के बाद एक वैन के पास दो लोग खड़े मिले. उन दोनों ने कुनाल को अपने पास बुलाया और पता पूछने लगे. उसने जानकारी होने से मना कर दिया. इसके बाद उन्होंने एक रुमाल निकाला और कुनाल को सुंघा दिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गया. दोनों अपहरणकर्ताओं ने उसे वैन में घसीट लिया. थोड़ी दूर आगे कुछ सामान लेने के लिए उन्होंने वैन को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया. इसी समय कुनाल को होश आ गया. वह वैन से भाग निकला.

परिजनों ने बताया कि कुनाल भागकर एक परचून की दुकान पर पहुंचा. वहां दुकानदार को पूरी जानकारी दी. दुकानदार ने वैन सवार अपहरणकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों भाग निकले. इसके बाद दुकानदार ने कुनाल के घर सूचना.

इस मामले में डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि कुनाल ने जिस जगह घटना होते हुए बताई, उसके आधार पर सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं. अभी वैन की कोई जानकारी नहीं हो सकी है. सीसीटीवी में घटना के दौरान एक स्कूली वैन दिखाई दे रही है, लेकिन वह बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही है. फिर भी उस वैन के ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है. इसके साथ ही पुलिस की तीन टीमें में लगा दी गई हैं. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: प्रयागराज से मुंबई के लिए नियमित रहेगी विमान सेवा, एलाइंस एयर की बिलासपुर उड़ान में बदलाव, अब सिर्फ तीन दिन

TAGGED:

KANPUR SCHOOL CHILD KIDNAPPING
KANPUR CHILD ESCAPES KIDNAPPERS
KANPUR KIDWAI NAGAR KIDNAPPING
कानपुर में बच्चे का अपहरण
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.