ऑनलाइन गेमिंग ने NEET स्टूडेंट को बना किडनैपर; अपनी किडनैपिंग की रच डाली साजिश
छात्र ने कबूल किया कि उसे ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी की लत लग चुकी थी. वह करीब 50 हजार रुपए हार गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 7:30 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 10:06 AM IST
लखनऊ: पारा थाना क्षेत्र में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी की लत ने एक होनहार छात्र को गलत रास्ते पर धकेल दिया. आलमबाग के एक प्रतिष्ठित संस्थान में NEET की तैयारी कर रहे 17 वर्षीय छात्र ने गेमिंग में गंवाए 50 हजार रुपए की देनदारी चुकाने के लिए खुद के अपहरण की खौफनाक पटकथा लिख डाली.
शातिर छात्र ने अपने ही पिता से व्हाट्सएप पर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी और रुपए न मिलने पर खुद की लाश मुंबई के जंगल से उठाने की धमकी तक दे डाली. पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के सहारे छात्र को सकुशल बरामद कर इस पूरी फर्जी किडनैपिंग का पर्दाफाश कर दिया है.
पुलिस के मुताबिक, मूलरूप से हरदोई जिले का रहने वाला 17 वर्षीय किशोर पारा थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर रहता था. वह आलमबाग स्थित एक कोचिंग संस्थान से NEET की तैयारी कर रहा था.
छात्र 20 अक्टूबर की रात करीब 9:40 बजे अपने कमरे से अचानक लापता हो गया. काफी खोजबीन के बाद जब उसका कोई सुराग नहीं लगा, तो चिंतित मां ने 23 अक्टूबर को पारा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई.
गुमशुदगी दर्ज होने के बाद किशोर ने खुद ही अलग-अलग नंबरों और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पिता और रिश्तेदारों को संदेश भेजकर 5 लाख की मांग शुरू कर दी.
जब परिजनों ने तत्काल रकम नहीं दी, तो उसने शाम को फोन कर परिजनों को धमकाया कि अगर पैसे नहीं मिले तो अपने बेटे की लाश मुंबई के जंगलों से उठा लेना. इस धमकी भरे कॉल के बाद परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी.
मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए डीसीपी पश्चिम जितेंद्र श्रीवास्तव के निर्देश पर पारा प्रभारी निरीक्षक सुरेश सिंह की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन की पड़ताल शुरू की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्र को सकुशल ट्रेस कर लिया.
पूछताछ में छात्र ने कबूल किया कि उसे ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी की बुरी लत लग चुकी थी. वह करीब 50 हजार रुपए हार गया था. कर्जदारों के लगातार तगादे से बचने और उधारी चुकाने के लिए ही उसने इस फर्जी किडनैपिंग का ड्रामा रचा था.
डीसीपी पश्चिमी जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि छात्र को सुरक्षित बरामद कर विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिजनों के सुपुर्द किया जा रहा है. साथ ही उसकी काउंसलिंग भी कराई जा रही है.
उन्होंने कहा कि यह घटना इस बात का गंभीर उदाहरण है कि किस तरह ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी की लत युवाओं और छात्रों को अपराध की दलदल में धकेल रही है. अभिभावकों को भी बच्चों की डिजिटल गतिविधियों और मानसिक स्थिति पर नजर रखने की आवश्यकता है.
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