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ऑनलाइन गेमिंग ने NEET स्टूडेंट को बना किडनैपर; अपनी किडनैपिंग की रच डाली साजिश

ऑनलाइन गेमिंग ने NEET स्टूडेंट को बना किडनैपर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: पारा थाना क्षेत्र में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी की लत ने एक होनहार छात्र को गलत रास्ते पर धकेल दिया. आलमबाग के एक प्रतिष्ठित संस्थान में NEET की तैयारी कर रहे 17 वर्षीय छात्र ने गेमिंग में गंवाए 50 हजार रुपए की देनदारी चुकाने के लिए खुद के अपहरण की खौफनाक पटकथा लिख डाली.

शातिर छात्र ने अपने ही पिता से व्हाट्सएप पर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी और रुपए न मिलने पर खुद की लाश मुंबई के जंगल से उठाने की धमकी तक दे डाली. पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के सहारे छात्र को सकुशल बरामद कर इस पूरी फर्जी किडनैपिंग का पर्दाफाश कर दिया है.

पुलिस के मुताबिक, मूलरूप से हरदोई जिले का रहने वाला 17 वर्षीय किशोर पारा थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर रहता था. वह आलमबाग स्थित एक कोचिंग संस्थान से NEET की तैयारी कर रहा था. छात्र 20 अक्टूबर की रात करीब 9:40 बजे अपने कमरे से अचानक लापता हो गया. काफी खोजबीन के बाद जब उसका कोई सुराग नहीं लगा, तो चिंतित मां ने 23 अक्टूबर को पारा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई. गुमशुदगी दर्ज होने के बाद किशोर ने खुद ही अलग-अलग नंबरों और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पिता और रिश्तेदारों को संदेश भेजकर 5 लाख की मांग शुरू कर दी. जब परिजनों ने तत्काल रकम नहीं दी, तो उसने शाम को फोन कर परिजनों को धमकाया कि अगर पैसे नहीं मिले तो अपने बेटे की लाश मुंबई के जंगलों से उठा लेना. इस धमकी भरे कॉल के बाद परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी.