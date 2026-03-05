ETV Bharat / state

बुलंदशहर में मेला देखने गई नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप, 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

सिकंदराबाद सीओ भास्कर मिश्रा ने बताया कि दीपांशु यादव, प्रिंस यादव, सुनील यादव और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
बुलंदशहर में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 7:05 PM IST

2 Min Read
बुलंदशहर: बुलंदशहर में नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया है. घटना के समय किशोरी परिजनों के साथ चोला क्षेत्र के एक गांव में हो रहा धार्मिक मेला देखने गई थी. यहीं पर कार सवार युवकों ने किशोरी का अपहरण कर लिया और उसे जबरन अपने साथ ले गए. सिकंदराबाद सीओ भास्कर मिश्रा ने बताया कि वारदात के समय किशोरी अपने परिवार के साथ पड़ोसी गांव में मौजूद थी.

जंगल में गैंगरेप की वारदात: आरोपी किशोरी को जंगल ले गए जहां दो युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, जबकि दो अन्य युवकों ने दुष्कर्म का प्रयास किया. घटना को अंजाम देकर आरोपी किशोरी को बेहोशी की हालत में मेले के पास छोड़कर फरार हो गए. काफी खोजबीन करने पर परिजनों को किशोरी गंभीर अवस्था में मिली. होश आने पर किशोरी ने परिजनों को अपने साथ हुई इस खौफनाक आपबीती की जानकारी दी.

आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज : पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. चोला थाना क्षेत्र के निवासी पीड़िता के पिता ने बताया कि बुधवार शाम उनकी साढ़े सोलह वर्षीय पुत्री को एक युवक ने मुंह दबाकर अगवा किया था. आरोपियों ने किशोरी को कार में डाला और सुनसान जंगल की ओर ले गए. वहां मौजूद दूसरी कार में सवार युवकों में से एक को किशोरी ने पहचान लिया था.

नामजद आरोपी हिरासत में: एक आरोपी ने किशोरी के चाचा का नाम लेकर उसे डराने की भी कोशिश की थी. थाना प्रभारी बलराम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर दीपांशु यादव, प्रिंस यादव, सुनील यादव और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया.

ग्रामीणों ने हंगामा किया: गुरुवार की सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने में जमकर हंगामा किया. बाद में पुलिस अधिकारियों के समझाने और कार्रवाई का भरोसा देने पर ग्रामीण शांत हुए. सिकंदराबाद सीओ भास्कर मिश्रा ने पुष्टि की है कि सभी मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया गया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि कोर्ट में सख्त पैरवी की जा सके.

संपादक की पसंद

