बुलंदशहर में मेला देखने गई नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप, 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

बुलंदशहर: बुलंदशहर में नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया है. घटना के समय किशोरी परिजनों के साथ चोला क्षेत्र के एक गांव में हो रहा धार्मिक मेला देखने गई थी. यहीं पर कार सवार युवकों ने किशोरी का अपहरण कर लिया और उसे जबरन अपने साथ ले गए. सिकंदराबाद सीओ भास्कर मिश्रा ने बताया कि वारदात के समय किशोरी अपने परिवार के साथ पड़ोसी गांव में मौजूद थी.

जंगल में गैंगरेप की वारदात: आरोपी किशोरी को जंगल ले गए जहां दो युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, जबकि दो अन्य युवकों ने दुष्कर्म का प्रयास किया. घटना को अंजाम देकर आरोपी किशोरी को बेहोशी की हालत में मेले के पास छोड़कर फरार हो गए. काफी खोजबीन करने पर परिजनों को किशोरी गंभीर अवस्था में मिली. होश आने पर किशोरी ने परिजनों को अपने साथ हुई इस खौफनाक आपबीती की जानकारी दी.

आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज : पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. चोला थाना क्षेत्र के निवासी पीड़िता के पिता ने बताया कि बुधवार शाम उनकी साढ़े सोलह वर्षीय पुत्री को एक युवक ने मुंह दबाकर अगवा किया था. आरोपियों ने किशोरी को कार में डाला और सुनसान जंगल की ओर ले गए. वहां मौजूद दूसरी कार में सवार युवकों में से एक को किशोरी ने पहचान लिया था.