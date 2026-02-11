कुछ हीं घंटो में अपहरण का खुलासा, नाकाबंदी कर युवक को कराया मुक्त, 6 आरोपी गिरफ्तार
चित्तौड़गढ़ में एक युवक के अपहरण के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं को दबोच लिया.
Published : February 11, 2026 at 11:07 PM IST
चित्तौड़गढ़: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एनसीएम सिटी (न्यू क्लॉथ मार्केट) इलाके से बुधवार रात आपसी विवाद में एक युवक को जबरन उठा कर ले जाने की घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चुंगल से युवक को सकुशल मुक्त करवा लिया. इस मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने बताया कि बुधवार रात को शहर के बीच से एक युवक के अपहरण की सूचना मिली थी. इस वारदात की सूचना मिलते ही कोतवाली सीआई तुलसीराम प्रजापत तुरंत मय जाप्ता मौके पर पहुंचे. वारदात स्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू किए. वे स्वयं भी तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग की. तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैस की और जिले भर में नाकाबंदी करवाई.
इसी दौरान गंगरार थाना क्षेत्र के जवासिया फाटक पर साडास व गंगरार थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों की स्कॉर्पियो गाड़ी को जेसीबी व डंपर लगा कर घेराबंदी कर रोका. पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के कब्जे से बोरदा निवासी कालू लाल माली को सकुशल मुक्त करवा लिया. इस वारदात में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने बताया कि कालू माली मोबाइल रिपेयरिंग के लिए एनसीएम सिटी आया हुआ था. यहां से कुछ लोग उसे जबरन वाहन में बिठा कर ले गए. सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई. प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा होना सामने आ रहा है.