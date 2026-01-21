ETV Bharat / state

वांछित अपराधी को पकड़ा था, साइबर डीएसपी के खिलाफ ही अपहरण की धाराओं में प्रकरण दर्ज, ये है मामला

चित्तौड़गढ़: साइबर पुलिस उपाधीक्षक द्वारा थाने के मुलजिम को गिरफ्तार करने पर उनके खिलाफ ही अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज होने का मामला सामने आया है. मुलजिम का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई और 5 लाख रुपए मांगे गए. जबकि डीएसपी का कहना है कि पूर्व में दर्ज मामले को लेकर कार्रवाई की थी. वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

ये लगाए आरोप: सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए कुंभानगर हाऊसिंग बोर्ड निवासी मनीष मालानी ने बताया कि वह अपने मित्र हिमांशु माहेश्वरी के साथ ओछड़ी से चाय पीकर घर की ओर जा रहा था. इसी दौरान रात करीब 10.50 बजे एक डस्टर और बलेना कार ने पीछा कर उनकी स्कूटी के आगे लगा दी. इस वाहन में बृजेश चोखड़ा के साथ साइबर डीएसपी गिरिराज गर्ग और इनके साथ अनिल सनाढ्य नाम का व्यक्ति था. एफआईआर में बताया कि उन्होंने गालीगलौच करते हुए हिमांशु के बारे में पूछताछ की और हिमांशु को डस्टर कार में बिठा कर अपने साथ ले गए.

मामला किया दर्ज: मामले में आरोप है कि इस दौरान हिमांशु के साथ मारपीट कर डीएसपी ने 5 लाख रुपए की मांग की और हिमांशु को 20 मिनट तक साइबर थाने में बिठाए रखा. इसके बाद बड़ी मुश्किल से सदर थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई. इस मामले में सदर थाने में बीएनएस की धारा 115 (2), 126 (2), 140 (3), 308 (2)(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक मुरलीदास को सौंपी गई.