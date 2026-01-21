ETV Bharat / state

वांछित अपराधी को पकड़ा था, साइबर डीएसपी के खिलाफ ही अपहरण की धाराओं में प्रकरण दर्ज, ये है मामला

पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने मामले की जांच की बात कही है.

SP Office Chittorgarh
एसपी ऑफिस चित्तौड़गढ़ (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read


चित्तौड़गढ़: साइबर पुलिस उपाधीक्षक द्वारा थाने के मुलजिम को गिरफ्तार करने पर उनके खिलाफ ही अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज होने का मामला सामने आया है. मुलजिम का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई और 5 लाख रुपए मांगे गए. जबकि डीएसपी का कहना है कि पूर्व में दर्ज मामले को लेकर कार्रवाई की थी. वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

ये लगाए आरोप: सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए कुंभानगर हाऊसिंग बोर्ड निवासी मनीष मालानी ने बताया कि वह अपने मित्र हिमांशु माहेश्वरी के साथ ओछड़ी से चाय पीकर घर की ओर जा रहा था. इसी दौरान रात करीब 10.50 बजे एक डस्टर और बलेना कार ने पीछा कर उनकी स्कूटी के आगे लगा दी. इस वाहन में बृजेश चोखड़ा के साथ साइबर डीएसपी गिरिराज गर्ग और इनके साथ अनिल सनाढ्य नाम का व्यक्ति था. एफआईआर में बताया कि उन्होंने गालीगलौच करते हुए हिमांशु के बारे में पूछताछ की और हिमांशु को डस्टर कार में बिठा कर अपने साथ ले गए.

मामला किया दर्ज: मामले में आरोप है कि इस दौरान हिमांशु के साथ मारपीट कर डीएसपी ने 5 लाख रुपए की मांग की और हिमांशु को 20 मिनट तक साइबर थाने में बिठाए रखा. इसके बाद बड़ी मुश्किल से सदर थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई. इस मामले में सदर थाने में बीएनएस की धारा 115 (2), 126 (2), 140 (3), 308 (2)(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक मुरलीदास को सौंपी गई.

'साइबर प्रकरण में वांछित है हिमांशु': इस मामले में साइबर पुलिस उपाधीक्षक गिरिराज गर्ग ने बताया कि साइबर थाने में दर्ज एक प्रकरण में हिमांशु के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित है. इस मामले में पूर्व में हर्षवर्धन को गिरफ्तार किया गया. लैपटॉप में डुप्लीकेसी पाए जाने के बाद हिमांशु माहेश्वरी को गत 1 जनवरी को सदर थाने में उपस्थित होने के लिए कहा गया. इस पर उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आगे की तारीख की मांग की और फरार हो गया.

'मेरे खिलाफ ही प्रकरण दर्ज कराया': उन्होंने बताया कि बीती रात सूचना मिली कि हिमांशु माहेश्वरी और एक अन्य व्यक्ति स्कूटी पर घूम रहे हैं. इस पर मैंने साइबर थाना प्रभारी ठाकराराम को इसकी सूचना दी. लेकिन ठाकराराम ने वाहन नहीं भेजा, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने अपने मित्र अनिल सनाढ्य को निजी गाड़ी में लिया और दो मुखबिरों के साथ स्कूटी को रोक कर हिमांशु माहेश्वरी को साइबर थाने ले जाकर ठाकराराम को सौंप दिया. डीएसपी ने बताया कि अब मुझे जानकारी मिली है कि ठाकराराम उन्हें सदर थाने ले गया और मेरे खिलाफ ही प्रकरण दर्ज कराया.

'जो अच्छा लगा वो किया, मेरा काेई पक्ष नहीं'-एसपी: इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी से पक्ष जानने पर उन्होंने कहा कि जो ठीक लगा वो किया. इस मामले में मेरा काेई पक्ष नहीं है. उन्होंने कहा कि घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है. मामले की जांच हो जाएगी.

