खूंटी में छात्र की बहादुरी, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागा, 10 किमी से अधिक दौड़कर बचाई जान
खूंटी में अपहरण की कोशिश हुई है. एक छात्र का अपहरण करने का प्रयास किया गया है.
Published : January 22, 2026 at 2:05 PM IST
खूंटी: जिले के मुरहू थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक छात्र ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागकर अपनी जान बचा ली. सड़क से जंगल और जंगल से सड़क होते हुए छात्र ने 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर किसी तरह अपने घर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दी. घटना गोड़ाटोली पंचायत अंतर्गत एक गांव की बताई जा रही है.
छात्र को बोलेरो में बैठाकर ले जा रहे थे अपहरणकर्ता
प्राप्त जानकारी के अनुसार पेलौल स्थित एक स्कूल में पढ़ने वाला छात्र परीक्षा देने के लिए घर से निकला था. रास्ते में पेन भूल जाने पर उसके पिता ने उसे 50 रुपये देकर दुकान भेजा. दुकान के पास खड़ी एक बोलेरो गाड़ी में सवार लोगों ने दुकानदार से कस्तूरी मांगी और छात्र को गाड़ी के पास भेजने को कहा. जैसे ही छात्र ने कस्तूरी दी, चार लोगों ने उसे जबरन बोलेरो में बैठा लिया और फरार हो गए. अपहरणकर्ता छात्र को पेलौल, आम्रेश्वरधाम होते हुए डोड़मा और फिर सरितकेल की ओर ले गए.
अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग निकला छात्र
इसी दौरान रास्ते में गाड़ी रुकने पर छात्र ने साहस दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं को धक्का दिया और खेतों के रास्ते भाग निकला. अपहरणकर्ता उसका पीछा करते रहे, लेकिन उसे पकड़ने में असफल रहे. हालांकि, छात्र का स्कूल बैग गाड़ी में ही छूट गया. काफी दूर तक दौड़ने के बाद छात्र किसी तरह सुरक्षित अपने घर पहुंचा, जहां उसने परिजनों को पूरी घटना बताई. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है. छात्र के पिता मोरिस पूर्ति ने मुरहू थाना को घटना की सूचना दे दी है.
इधर, मुरहू थाना प्रभारी गॉडविन केरकेट्टा ने बताया कि अपहरण जैसी कोई लिखित सूचना अभी तक थाने में प्राप्त नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है. बच्चे के बयान के आधार पर मामले की जांच की जाएगी और तथ्यों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें-
व्यवसायियों ने पूछा सवाल, ऐसे कैसे झारखंड में आएंगे इन्वेस्टर? पांच दिन बाद भी उद्यमी के बेटे के अपहरण मामले में पुलिस के हाथ खाली
रांची से लापता बच्चे अंश और अंशिका की बरामदगी को लेकर डीजीपी तदाशा मिश्रा की प्रेस कॉन्फेंस
जमशेदपुर के बड़े उद्योगपति के बेटे कैरव गांधी लापता, लावारिस हालत में मिली कार