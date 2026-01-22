ETV Bharat / state

खूंटी में छात्र की बहादुरी, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागा, 10 किमी से अधिक दौड़कर बचाई जान

भुक्तभोगी छात्र. ( फोटो-ईटीवी भारत )