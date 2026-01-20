ETV Bharat / state

अपहरण व दुष्कर्म मामले का खुलासा, अहमदाबाद से नाबालिग बालिका दस्तयाब, 2 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने उदयपुर, बड़ौदरा और अहमदाबाद में लगातार दबिश दी और 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Source- Kuchaman City)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 20, 2026 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामन सिटी: डीडवाना–कुचामन जिले में मकराना पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म के गंभीर प्रकरण में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए मात्र 48 घंटे में नाबालिग बालिका को अहमदाबाद से सकुशल दस्तयाब कर लिया. इस मामले में अपहरणकर्ता किशोर कुमार और उसके सहयोगी पप्पूराम को गिरफ्तार किया गया है.

मकराना थानाधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए त्वरित जांच शुरू की. परिवादी की ओर से गत 14 जनवरी को दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि वह शिव मंदिर दर्शन के लिए गई थी. इस दौरान घर पर मौजूद 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री अचानक लापता हो गई. आसपास तलाश के बावजूद कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

पढ़ें: 2 साल से गुमशुदा नाबालिग बालिका दस्तयाब, 6 राज्यों में किया था तलाश - Minor missing from 2 years detained

पुलिस टीम ने मकराना, कुचामन सिटी और आसपास के क्षेत्रों में 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले. तकनीकी साक्ष्यों, फील्ड इंटेलिजेंस और टीमवर्क के जरिए बालिका की लोकेशन ट्रैस कर उदयपुर, बड़ौदरा और अहमदाबाद में लगातार दबिश दी गई. आखिरकार अहमदाबाद से बालिका को दस्तयाब कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर परिजनों को सुपुर्द किया गया.

पढ़ें: कोटा: गुमशुदा नाबालिग बालिका दस्तयाब, 2 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

थानाधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा ने बताया कि पुलिस ने संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए पीड़िता की सुरक्षित बरामदगी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. उन्होंने कहा कि टीम ने लगातार तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी विश्लेषण और मैदानी सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की, जिसके चलते आरोपियों को जल्द पकड़ना संभव हो पाया. ऐसे अपराधों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

TAGGED:

100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले
2 ACCUSED ARRESTED BY POLICE
MINOR KIDNAP AND MOLESTATION CASE
MINOR GIRL RECOVERED FROM AHMEDABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.