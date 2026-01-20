ETV Bharat / state

अपहरण व दुष्कर्म मामले का खुलासा, अहमदाबाद से नाबालिग बालिका दस्तयाब, 2 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Source- Kuchaman City )

कुचामन सिटी: डीडवाना–कुचामन जिले में मकराना पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म के गंभीर प्रकरण में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए मात्र 48 घंटे में नाबालिग बालिका को अहमदाबाद से सकुशल दस्तयाब कर लिया. इस मामले में अपहरणकर्ता किशोर कुमार और उसके सहयोगी पप्पूराम को गिरफ्तार किया गया है. मकराना थानाधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए त्वरित जांच शुरू की. परिवादी की ओर से गत 14 जनवरी को दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि वह शिव मंदिर दर्शन के लिए गई थी. इस दौरान घर पर मौजूद 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री अचानक लापता हो गई. आसपास तलाश के बावजूद कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पढ़ें: 2 साल से गुमशुदा नाबालिग बालिका दस्तयाब, 6 राज्यों में किया था तलाश - Minor missing from 2 years detained