लखनऊ में 14 साल की किशोरी को जबरन स्कूटी पर बिठाया; बीच रास्ते में पेट्रोल हुआ खत्म, किडनैपर्स के चंगुल से भागी नाबालिग
गोमतीनगर इंस्पेक्टर बृजेश चंद्र तिवारी ने कहा, किशोरी के अपहरण में शामिल दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. पूछताछ की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 7:03 PM IST|
Updated : October 27, 2025 at 7:41 PM IST
लखनऊ: गोमतीनगर थाना क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग लड़की के अपहरण कर लिया गया था. लेकिन बीच रास्ते में किडनैपर्स की स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया. मौका मिलते ही लड़की उनके चंगुल से भाग निकली. स्कूटी में पेट्रोल खत्म होना नाबालिग लड़की के लिए वरदान साबित हुआ.
चाकू की नोंक पर किया किडनैप: दो किडनैपर्स ने एक नाबालिग लड़की के चाकू की नोंक पर जबरन स्कूटी पर बिठा लिया था. दो युवकों की किस्मत ने साथ नहीं दिया. उनकी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया और इसी बीच किडनैप की गयी लड़की को उनके चंगुल से भागने का मौका मिल गया. यह वारदात शनिवार को हुई थी. पीड़िता की बुआ ने बताया कि उनकी भतीजी लक्ष्मी मार्केट स्थित एक दुकान में काम करती है.
शनिवार को हुआ था अपहरण: शनिवार को वह दुकान के काम से बाहर गई थी. रास्ते में गांव के ही दो युवक भूरिया और पटरा आए. उन्होंने उसे जबरदस्ती पकड़कर चाकू की नोंक पर अपनी स्कूटी पर बिठा लिया. विरोध करने पर युवकों ने उसका मुंह बंद कर दिया और चाकू से मारने की धमकी दी. किशोरी के गायब होने के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी.
पेट्रोल खत्म होते ही लड़की भाग निकली: शाम करीब 4 बजे, एक अनजान नंबर से फोन आने पर उन्हें जानकारी मिली कि किशोरी फैजाबाद रोड पर मौजूद है. राहगीरों ने बताया कि दोनों युवक किशोरी को ले जा रहे थे. अचानक उनकी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया. इसी दौरान मौका पाकर किशोरी उनके चंगुल से भाग निकली. वारदात की सूचना पर पुलिस हरकत में आई.
पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया: गोमतीनगर इंस्पेक्टर बृजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि किशोरी के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. गोमतीनगर में दो युवक एक 14 वर्षीय किशोरी को जबरन स्कूटी पर बिठाकर उसको अगवा करने की कोशिश कर रहे थे. स्कूटी का पेट्रोल खत्म होने पर किशोरी उनके चंगुल से भाग निकली थी.
यह भी पढ़ें- श्रीराम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा, रामनगरी में 30 अक्टूबर से 14 कोसी और 1 नवंबर से होगी पंचकोसी परिक्रमा