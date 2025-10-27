ETV Bharat / state

लखनऊ में 14 साल की किशोरी को जबरन स्कूटी पर बिठाया; बीच रास्ते में पेट्रोल हुआ खत्म, किडनैपर्स के चंगुल से भागी नाबालिग

गोमतीनगर इंस्पेक्टर बृजेश चंद्र तिवारी ने कहा, किशोरी के अपहरण में शामिल दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. पूछताछ की जा रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
पेट्रोल खत्म होते ही नाबालिग लड़की भाग निकली. (सांकेतिक छवि)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 7:03 PM IST

|

Updated : October 27, 2025 at 7:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: गोमतीनगर थाना क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग लड़की के अपहरण कर लिया गया था. लेकिन बीच रास्ते में किडनैपर्स की स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया. मौका मिलते ही लड़की उनके चंगुल से भाग निकली. स्कूटी में पेट्रोल खत्म होना नाबालिग लड़की के लिए वरदान साबित हुआ.

चाकू की नोंक पर किया किडनैप: दो किडनैपर्स ने एक नाबालिग लड़की के चाकू की नोंक पर जबरन स्कूटी पर बिठा लिया था. दो युवकों की किस्मत ने साथ नहीं दिया. उनकी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया और इसी बीच किडनैप की गयी लड़की को उनके चंगुल से भागने का मौका मिल गया. यह वारदात शनिवार को हुई थी. पीड़िता की बुआ ने बताया कि उनकी भतीजी लक्ष्मी मार्केट स्थित एक दुकान में काम करती है.

शनिवार को हुआ था अपहरण: शनिवार को वह दुकान के काम से बाहर गई थी. रास्ते में गांव के ही दो युवक भूरिया और पटरा आए. उन्होंने उसे जबरदस्ती पकड़कर चाकू की नोंक पर अपनी स्कूटी पर बिठा लिया. विरोध करने पर युवकों ने उसका मुंह बंद कर दिया और चाकू से मारने की धमकी दी. किशोरी के गायब होने के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी.

पेट्रोल खत्म होते ही लड़की भाग निकली: शाम करीब 4 बजे, एक अनजान नंबर से फोन आने पर उन्हें जानकारी मिली कि किशोरी फैजाबाद रोड पर मौजूद है. राहगीरों ने बताया कि दोनों युवक किशोरी को ले जा रहे थे. अचानक उनकी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया. इसी दौरान मौका पाकर किशोरी उनके चंगुल से भाग निकली. वारदात की सूचना पर पुलिस हरकत में आई.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया: गोमतीनगर इंस्पेक्टर बृजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि किशोरी के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. गोमतीनगर में दो युवक एक 14 वर्षीय किशोरी को जबरन स्कूटी पर बिठाकर उसको अगवा करने की कोशिश कर रहे थे. स्कूटी का पेट्रोल खत्म होने पर किशोरी उनके चंगुल से भाग निकली थी.


यह भी पढ़ें- श्रीराम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा, रामनगरी में 30 अक्टूबर से 14 कोसी और 1 नवंबर से होगी पंचकोसी परिक्रमा

Last Updated : October 27, 2025 at 7:41 PM IST

TAGGED:

SCOOTY PETROL FINISHED IN LUCKNOW
KIDNAPPERS BAD LUCK
KIDNAPPERS IN POLICE CUSTODY
14 YEAR OLD GIRL KIDNAP IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.