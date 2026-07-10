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पानीपत में 20 घंटे में अपहृत युवक बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार

पानीपत पुलिस ने 30 दिलावर अपहरण कांड को सुलझा लिया और 6 आरोपियों को गिरफ्तर कर लिया है.

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 10, 2026 at 7:25 PM IST

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पानीपत: जिला पुलिस ने अपहरण के एक सनसनीखेज मामले का महज 20 घंटे में खुलासा करते हुए अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया. पुलिस ने इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में चार सोनीपत और दो पानीपत के निवासी हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने सीआईए-2 प्रभारी इंस्पेक्टर वीरेंद्र की टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी थी.

गुरुवार रात किया गया था अपहरणः अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हर्षित गोयल ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता में बताया कि "गुरुवार रात करीब 10 बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि थिराना गांव निवासी 35 वर्षीय दिलावर, जो लकड़ी का ठेकेदार है, का गांव के अड्डे से अपहरण कर लिया गया है. रात करीब 9:15 बजे काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार चार-पांच युवक आए और दिलावर को जबरन अपने साथ ले गए."

पानीपत दिलावर अपहरण कांड में 5 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

श्याम नगर क्षेत्र से युवक को किया गया बरामदः सूचना मिलते ही सीआईए-2 और थाना मतलौडा पुलिस की संयुक्त टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. तकनीकी अनुसंधान एवं गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार सुबह सोनीपत के श्याम नगर क्षेत्र में दबिश देकर दिलावर को सकुशल बरामद कर लिया गया और छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

Youth abducted in Panipat recovered
पानीपत में 20 घंटे में अपहृत युवक बरामद (ETV Bharat)

पिता की वर्दी पहनकर अपहरण को दिया था अंजामः एएसपी हर्षित गोयल ने बताया कि "गिरफ्तार आरोपियों की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच है. इनमें से एक आरोपी मनोज ने वारदात के दौरान दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर की वर्दी पहन रखी थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसके पिता दिल्ली पुलिस में कार्यरत थे और उसी वर्दी का उसने दुरुपयोग किया."

पुलिस ने वाहन बरामद कियाः पुलिस के अनुसार अभी तक फिरौती की कोई मांग सामने नहीं आई है और न ही आरोपियों से कोई हथियार बरामद हुआ है. हालांकि वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो और दिल्ली पुलिस की वर्दी पुलिस ने बरामद कर ली है.

आरोपियों से पूछताछ जारी: एएसपी ने बताया कि "फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है. अपहरण का उद्देश्य क्या था, क्या आरोपियों की दिलावर से पहले से कोई पहचान थी और इस वारदात के पीछे कोई अन्य साजिश थी या नहीं, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. अभी तक आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने नहीं आया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है."

अपहरण का वास्तविक मकसद अभी स्पष्ट नहीं: पानीपत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण की वारदात का मात्र 20 घंटे में खुलासा कर अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया और छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि अपहरण के पीछे का वास्तविक मकसद अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच जारी है."

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