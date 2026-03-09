ETV Bharat / state

प्रयागराज में अगवा LKG छात्र 28 घंटे बाद बरामद, मां के मायके का युवक निकला अपहरणकर्ता

पुलिस की 2 टीमें खोजबीन में जुटी थीं, पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी.

kidnapped lkg student found prayagraj after 48 hours.
प्रयागराज में अगवा एलकेजी छात्र 48 घंटे बाद बरामद. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 8:29 AM IST

2 Min Read
प्रयागराजः जिले में अगवा एलकेजी छात्र को पुलिस ने 28 घंटे में बरामद कर लिया है. उसकी खोजबीन में पुलिस की दो टीमें लगी थीं. टीम ने अपहरणकर्ता का मोबाइल नंबर ट्रेस कर उस तक पहुंचने में सफलता हासिल की. हालांकि जैसे ही पुलिस पहुंची तो अपहरणकर्ता चकमा देकर भागने में सफल हो गया. पुलिस ने बच्चा बरामद कर लिया है. आरोपी की तलाश की जा रही है.


जानकारी के मुताबिक प्रतीक के पिता ओम प्रकाश शर्मा मुंबई के एक अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड हैं. उनके गांव में उनकी पत्नी, दो बच्चों के अलावा उनके पिता नागेश्वर रहते हैं. ओम प्रकाश के दो बच्चों में 6 साल का प्रतीक बड़ा है. उससे छोटी एक बेटी है, जो तीन साल की है. प्रतीक एलकेजी में पढ़ता है. 28 घंटे पहले उसका किसी ने अपहरण कर लिया था.

प्रतीक की मां और परिजनों ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी. मां ने अपने मायके के एक युवक पर शक जताया था. पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर युवक को ट्रेस कर लिया. उसकी लोकेशन वाराणसी में मिली थी. पुलिस की दो टीमों ने जैसे ही आरोपी की घेराबंदी की तो वह बच्चा छोड़कर भाग निकला. मौके कुछ संदिग्ध युवक पुलिस ने पकड़े हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है. प्रतीक का ननिहाल करछना थाना क्षेत्र के बबुरा गांव में है. फरार आरोपी भी उसी गांव का बताया जा रहा है.


बरामदी के बाद बच्चे ने पुलिस को कई अहम जानकारी दी. उसने बताया कि उसे रिश्ते के मामा और उनके दोस्त ले गए थे. बदमाशों ने कोई फिरौती नहीं मांगी थी. इससे साफ है कि यह वारदात खुन्नस में अंजाम दी गई. इस बारे प्रयागराज के डीसीपी विवेक यादव का कहना है कि पुलिस टीमें मामले की जांच में लगी हुई हैं. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामला का खुलासा किया जाएगा.

