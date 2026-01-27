ETV Bharat / state

अपहृत युवा उद्यमी कैरव गांधी सकुशल बरामद, एसएसपी ने कहा- पुलिस के दबाव में अपहरणकर्ता छोड़ कर भागे

जमशेदपुर: प्रसिद्ध उद्यमी देवांग गांधी के पुत्र 24 वर्षीय कैरव गांधी का अपहरण 13 जनवरी 2026 को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस एरिया से हुआ था. जिला पुलिस ने लगातार कार्रवाई और दबाव के कारण अपहरणकर्ताओं को मजबूर कर दिया कि वे कैरव को छोड़कर फरार हो जाएं. कैरव को सुरक्षित बरामद कर उनके परिजनों के पास पहुंचाया गया है.

घटना का पूरा क्रम

एसएसपी पियूष पांडेय ने बताया कि 13 जनवरी को कैरव गांधी का अपहरण कर लिया गया था. परिवार ने बिष्टुपुर थाने में शिकायत दर्ज की. जांच के दौरान कैरव की कार कांदरबेड़ा के पास मिली थी. इसके बाद पुलिस ने बंगाल, ओडिशा, बिहार सहित अन्य राज्यों में छापेमारी की, लेकिन शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिला.

एसएसपी का बयान (ETV Bharat)

इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि अपहरणकर्ता कैरव को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं. इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संभावित क्षेत्रों में टीमें तैनात कीं. बढ़ते पुलिस दबाव के कारण अपहरणकर्ताओं ने आधी रात जीटी रोड पर चौपारण-बरही खंड (हजारीबाग के पास) में कैरव गांधी को सड़क पर छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए.