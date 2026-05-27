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बरेली में किडनैप हुआ मासूम बरामद, बच्चे को बेचने की तैयारी में थे बदमाश, पुलिस एनकाउंटर में 2 को दबोचा

बरेली में अगवा मासूम सकुशल बरामद, पुलिस मुठभेड़ में 2 अपहरणकर्ता दबोचे ( Photo Credit; police department )