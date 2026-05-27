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बरेली में किडनैप हुआ मासूम बरामद, बच्चे को बेचने की तैयारी में थे बदमाश, पुलिस एनकाउंटर में 2 को दबोचा

घिरने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गया.

Photo Credit; police department
बरेली में अगवा मासूम सकुशल बरामद, पुलिस मुठभेड़ में 2 अपहरणकर्ता दबोचे (Photo Credit; police department)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 10:01 AM IST

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बरेली: बरेली के आंवला क्षेत्र में मनौना धाम परिसर से अगवा किए गए डेढ़ साल के मासूम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सकुशल बरामद कर लिया है. कार्रवाई के दौरान किडनैप करने वाले 2 व्यक्तियों को घायल अवस्था में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक पुलिसकर्मी बदमाशों की गोली से जख्मी हो गया.

अंशिका वर्मा, एसपी ग्रामीण (Video Credit; ETV Bharat)

24 मई को सुबह मनौना धाम में सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत रमन का डेढ़ साल का बेटा खेलते समय अचानक लापता हो गया था. सूचना मिलते ही पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर एसओजी, सर्विलांस और थाना पुलिस की कई टीमें जांच में लगा दीं. CCTV फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची.

मंगलवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी बच्चे को दिल्ली ले जाकर बेचने की तैयारी में हैं. फुलासी तिराहे के पास घेराबंदी कर पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे भागने लगे. इसी दौरान बाइक फिसल गई और मासूम झाड़ियों में जा गिरा, जिसे पुलिस ने सुरक्षित निकाल लिया.

पुलिस के मुताबिक घिरने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें हेड कांस्टेबल कौमिश कुमार घायल हो गए. जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी. गिरफ्तार बदमाशों की पहचान योगेश कन्नौजिया और पवन चंदेल के रूप में हुई है. मौके से अवैध तमंचे, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई है.

एसपी ग्रामीण अंशिका वर्मा ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में दोनों किडनैपर को गिरफ्तार किया गया. वह बच्चे को कहीं बेचना चाहते थे. उससे पहले पुलिस से मुठभेड़ हो गई, घटना में दोनों बदमाशों समेत 1 पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है.

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