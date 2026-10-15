ETV Bharat / state

पटना से अपहरण, भागलपुर में बरामदगी! करोड़ों के लेनदेन की कहानी समझिए

पटना में जानकारी देते एएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र से युवक के अपहरण के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. 11 अक्टूबर को कौशलेंद्र नामक युवक के अपहरण की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे भागलपुर से सकुशल बरामद कर लिया. मामले में पुलिस ने कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

करोड़ों रुपये के लेनदेन से जुड़ा विवाद