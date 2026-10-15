पटना से अपहरण, भागलपुर में बरामदगी! करोड़ों के लेनदेन की कहानी समझिए
पटना से अपहृत कौशलेंद्र को भागलपुर से बचाकर 8 आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी के आरोप में पीड़ित भी जेल गया. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक
Published : October 15, 2026 at 6:07 PM IST
पटना: राजधानी पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र से युवक के अपहरण के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. 11 अक्टूबर को कौशलेंद्र नामक युवक के अपहरण की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे भागलपुर से सकुशल बरामद कर लिया. मामले में पुलिस ने कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
करोड़ों रुपये के लेनदेन से जुड़ा विवाद
मिली जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में करोड़ों रुपये के लेनदेन से जुड़े विवाद की बात सामने आई है. पुलिस के अनुसार, रुपये के लेनदेन को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद युवक को कथित तौर पर जबरन उठाकर ले जाया गया था.
एसएसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित
मामले की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की. घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया.
अपहृत युवक की सकुशल बरामदगी का जिम्मा
जांच टीम को अपहृत युवक की सकुशल बरामदगी और घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई. इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में कुछ लोग युवक को पकड़कर जबरन गाड़ी में बैठाते और फिर उसे लेकर फरार होते दिखाई दे रहे हैं.
भागलपुर से युवक बरामद, आठ आरोपी गिरफ्तार
फुटेज के आधार पर पुलिस ने घटना की कड़ियों को जोड़ने और आरोपियों तक पहुंचने की दिशा में कार्रवाई की. विशेष टीम की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अपहृत कौशलेंद्र को भागलपुर से सकुशल बरामद कर लिया. इस मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
साजिश का पता लगा रही पुलिस
पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर घटना के पीछे की पूरी साजिश और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस पूरे मामले के पीछे करोड़ों रुपये के लेनदेन का विवाद सामने आया है.
अपहृत कौशलेंद्र पर करोड़ों रुपये लेने का आरोप
एएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि अपहृत कौशलेंद्र पर भी आरोप है कि उसने जमीन दिलाने और नौकरी लगवाने समेत कई तरह के प्रलोभन देकर संबंधित लोगों से करोड़ों रुपये लिए थे. अपहरण करने वाले आरोपियों का दावा था कि उन्हें रुपये वापस नहीं मिल रहे थे. इसी विवाद के बाद रुपयों की वसूली करने के उद्देश्य से कौशलेंद्र को कथित तौर पर जबरन उठाकर ले गए थे.
अपहृत युवक के खिलाफ भी आवेदन
इस मामले में एक अहम पहलू यह भी सामने आया है कि कौशलेंद्र के खिलाफ भी पुलिस को आवेदन मिला है. एएसपी के अनुसार आवेदन में लगाए गए आरोपों की जांच की गई. जांच में दोषी पाए जाने के बाद कौशलेंद्र को भी न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है. पुलिस अपहरण की घटना के साथ-साथ रुपये के लेनदेन से जुड़े आरोपों की भी जांच कर रही है. पुलिस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है. सीसीटीवी फुटेज, आरोपियों से पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाया जा रहा है.
"अपहृत कौशलेंद्र पर भी आरोप है कि उसने जमीन दिलाने और नौकरी लगवाने समेत कई तरह के प्रलोभन देकर संबंधित लोगों से करोड़ों रुपये लिए थे. अपहरण करने वाले आरोपियों का दावा था कि उन्हें रुपये वापस नहीं मिल रहे थे. इसी विवाद के बाद रुपयों की वसूली करने के उद्देश्य से कौशलेंद्र को कथित तौर पर जबरन उठाकर ले गए थे.कौशलेंद्र के खिलाफ भी पुलिस को आवेदन मिला. दोषी पाए जाने के बाद कौशलेंद्र को भी न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है." - कृष्ण मुरारी प्रसाद, एएसपी, लॉ एंड ऑर्डर
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