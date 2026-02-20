ETV Bharat / state

रायपुर में कट्टा दिखाकर अपहरण, 4 दिनों तक बंधक बनाकर पीटा, दो लोगों को पुलिस ने छुड़ाया

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था को चुनौती देती एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है.आजाद चौक थाना क्षेत्र के करबला तालाब के पास दिनदहाड़े कट्टा दिखाकर दो लोगों का अपहरण कर लिया गया. आरोपियों ने उन्हें कार में जबरन बैठाकर शहर में ही एक स्थान पर चार दिनों तक बंधक बनाकर रखा और मारपीट की. इस दौरान मारपीट का वीडियो भी बनाया गया. पुलिस को सूचना मिलने के बाद दोनों को मुक्त कराया गया. इसके बाद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.





कट्टे की नोक पर अपहरण, मोबाइल-पर्स छीना



पीड़ित जीवन और राकेश शर्मा धमतरी मेघा क्षेत्र के निवासी हैं दोनों ने बताया कि सोमवार को उन्हें किशनपुरी निवासी जितेंद्र पटेल ने पैसे लौटाने के बहाने रायपुर बुलाया था. जीवन के अनुसार, नौकरी लगवाने के नाम पर उससे और उसके साले से करीब दो लाख रुपये लिए गए थे. लोकेशन के मुताबिक वे करबला तालाब पहुंचे, जहां 5-6 लोगों ने उन्हें घेर लिया. पहले जीवन को पकड़ा गया, फिर बीच-बचाव करने पहुंचे राकेश को भी दबोच लिया गया. दोनों के पर्स और मोबाइल छीन लिए गए और कनपटी पर कट्टा अड़ाकर कार में बैठा लिया गया.

रायपुर में कट्टा दिखाकर अपहरण (Etv Bharat)





चार दिन तक बंधक, रोजाना की गई मारपीट



जीवन ने बताया कि उन्हें तालाब के पास ही किसी स्थान पर बंधक बनाकर रखा गया. दिन में एक जगह और रात में सोने के लिए दूसरी जगह ले जाया जाता था.पहले दिन जमकर मारपीट की गई और उसका वीडियो बनाया गया. दूसरे दिन भी पिटाई हुई. तीसरे दिन थोड़ी राहत मिली, लेकिन चौथे दिन फिर बेरहमी से हमला किया गया. मारपीट में जीवन के हाथ की हड्डी टूट गई, जबकि राकेश को छाती और हाथ में गंभीर चोटें आईं.



