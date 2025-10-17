ETV Bharat / state

आगरा से किडनैप बच्ची दिल्ली में मिली, भाई की बेटी बताकर महिला को बेचा था, 18 घंटे में पकड़ा गया

आगरा : शाहजहां गार्डन के बाहर से चार साल की बच्ची का अपहरण बेचने के लिए किया गया था. मासूम को अगवा करके आरोपी उसे दिल्ली ले गया था. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने सतर्कता दिखाई. 10 से अधिक पुलिस टीमें लगाई. जिसमें 100 से अधिक पुलिसकर्मी थे. 18 घंटे में आरोपी शादाब को पुलिस ने दिल्ली से दबोच लिया और बच्ची को सकुशल परिवार को सौंप दिया.

ताजगंज थाना की शाहजहां गार्डन से 15 अक्टूबर को चार साल की बच्ची गोल्डी गायब हो गई थी. पिता मोनू ने बताया था कि मैं पुरानी मंडी कैलाश टॉकीज के पास स्थित कलारी गली में रहता हूं. एक होटल में नौकरी करता हूं. मेरी चार साल की बेटी गोल्डी नर्सरी में पढ़ती है. बुधवार दोपहर 12:45 बजे दादा के साथ शाहजहां गार्डन घूमने गई थी.

पुलिस ने खंगाले 200 सीसीटीवी फुटेज : दोपहर करीब 1:30 बजे दादा और बेटी शाहजहां गार्डन से बाहर आ रहे थे, तभी दादा पानी पीने लगे. इसी दौरान बच्ची खेलते-खेलते लापता हो गई. काफी तलाश किया गया लेकिन कोई सुराग नहीं लगा. इसके बाद पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. पुलिस को एक फुटेज मिला, जिसमें बेटी गोल्डी का हाथ पकड़कर एक युवक ले जाता दिखा.

एक सीसीटीवी फुटेज कैंट स्टेशन का भी मिला, जिसमें आरोपी के साथ बच्ची थी. पुलिस ने करीब 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले और छानबीन करके दिल्ली के शकूरपुर में एक महिला के घर से बच्ची को बरामद कर लिया. डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि पुलिस टीम की पूछताछ में महिला ने आरोपी का पता बताया. महिला का कहना था कि मुझे कोई बच्चा नहीं है. मैं बच्ची पालना चाहती थी. आरोपी मेरे पास आया और कहा कि मेरे भाई की ये बेटी है. इस पर पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि आरोपी ने बच्ची का अपहरण बेचने के लिए किया था. बच्ची का सौदा कितने में हुआ था, पुलिस इस पर पड़ताल कर रही है.