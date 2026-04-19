बदायूं से किडनैप बच्चा आगरा में मिला, शादी समारोह से नर्स ने किया था अगवा, 70 हजार में बेचा था
अगवा किए गए एक साल के बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया. पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 9:04 PM IST|
Updated : April 19, 2026 at 9:50 PM IST
बदायूं : इस्लामनगर थाना क्षेत्र से बीती 16 अप्रैल की रात शादी समारोह से गायब हुए एक साल के बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया है. एसओजी और सर्विलांस टीम ने 3 दिन में बच्चे को आगरा से बरामद किया है. बच्चे को एक नर्स ने अगवा किया था और उसे आगरा के एक दंपति को 70 हजार में बेचने का सौदा किया था. पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
घटना मोनार्क फार्म बैंकट हॉल का है. संभल के भूखन प्रजापति अपने परिवार के साथ शादी समारोह में आए थे. उनका एक साल का बेटा सौरभ जयमाल के समय कमरे में सो रहा था, तभी मौका पाकर प्राइवेट अस्पताल में नर्स खुशबू ने बच्चे को उठा लिया. जब बच्चे की मां कमरे में पहुंची तो बच्चा गायब था. सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर एक महिला सफेद सूट में बच्चे को ले जाती दिखी थी.
बच्चे की अपहरण की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. सर्विलांस व सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार (DL1ZC2948) को घटना के दिन मोनार्क फार्म हाउस के बाहर देखा गया था. कार मुनेश पुत्र कुंवरपाल निवासी भोपतपुर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर के नाम पर रजिस्टर थी. पुलिस तलाश करते हुये वाहन स्वामी के पते पर पहुंची तो मुनेश और कार बरामद मिल गई.
मुनेश से पुलिस को बताया, वह अपनी रिश्तेदार खुशबू पुत्री ज्ञानसिंह निवासी ग्राम रामनगर थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर के साथ डिजायर कार से कस्बा इस्लामनगर के मोनार्क फार्म हाउस गया था. खुशबू शादी समारोह में महिलाओं के बीच चली गयी. जयमाला कार्यक्रम के पास वाले कमरे में बच्चा लेटा था. कमरे में बैठी महिलायें जयमाला देखने चली गईं, तभी मौका पाकर खुशबू कमरे में सो रहे बच्चे को उठाकर ले आई.
बच्चे को लेकर आगरा में खुशबू के मौसा दिनेश पुत्र कन्हैया लाल निवासी सुखधाम क़ॉलोनी थाना सदर आगरा के घर पहुंचे. खुशबू के साथ मिलकर दिनेश ने बच्चे को अपने भाई मुकेश के साले सोनू पुत्र हरिशंकर शाक्य निवासी मोहल्ला दिवानजी ताजगंज जनपद आगरा को बेचने के लिये 70 हजार रुपये में डील की. सोनू की शादी के करीब 12 साल के बाद भी कोई संतान नहीं थी. सोनू ने 20 हजार रुपये एडवांस भी दिए थे. बच्चे के संबंध में कागजात मांगने पर खुशबू ने कहा कि वह कागज बनवा देगी और बच्चे को छोड़कर अपने घर वापस आ गये.
पुलिस टीम मुनेश को साथ लेकर दिनेश के घर जब पहुंची. जहां दिनेश और खुशबू मिले. बच्चे सौरभ के बारे में पूछने पर बताया कि सोनू पुत्र हरिशंकर व उसकी पत्नी बबली निवासी मोहल्ला दीवानजी ताजगंज आगरा को बेच दिया है. पुलिस टीम खुशबू व दिनेश को साथ लेकर सोनू के घर पहुंची, तो सोनू की पत्नी बबली व उसकी रिश्तेदार पूजा पत्नी मुकेश सौरभ के साथ घर पर मौजूद मिले.
बबली पत्नी सोनू ने बताया कि मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए यह बच्चा मैंने दिनेश, मुकेश पुत्र कन्हैया लाल निवासी सुखधाम कॉलोनी थाना सदर जनपद आगरा के माध्यम से खुशबू व मुनेश से खरीदा है. घटना में शामिल खुशबू, मुनेश, दिनेश, बबली पूजा को गिरफ्तार किया गया है. घटना में प्रयुक्त डिजायर कार (DL1ZC2948) को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है.
बच्चे की मां शांति देवी का कहना है कि हम अपनी फुफेरी ननद की शादी में भात लेकर गए थे, वहां पर दो बच्चे सो रहे थे. मैं वहां से 5 मिनट के लिए बाहर गई, तभी मेरा बच्चा गायब हो गया. फिर हमने मामले की शिकायत पुलिस से की. हमारा बच्चा हमें वापस मिल गया है.
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