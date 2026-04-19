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बदायूं से किडनैप बच्चा आगरा में मिला, शादी समारोह से नर्स ने किया था अगवा, 70 हजार में बेचा था

पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बदायूं : इस्लामनगर थाना क्षेत्र से बीती 16 अप्रैल की रात शादी समारोह से गायब हुए एक साल के बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया है. एसओजी और सर्विलांस टीम ने 3 दिन में बच्चे को आगरा से बरामद किया है. बच्चे को एक नर्स ने अगवा किया था और उसे आगरा के एक दंपति को 70 हजार में बेचने का सौदा किया था. पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घटना मोनार्क फार्म बैंकट हॉल का है. संभल के भूखन प्रजापति अपने परिवार के साथ शादी समारोह में आए थे. उनका एक साल का बेटा सौरभ जयमाल के समय कमरे में सो रहा था, तभी मौका पाकर प्राइवेट अस्पताल में नर्स खुशबू ने बच्चे को उठा लिया. जब बच्चे की मां कमरे में पहुंची तो बच्चा गायब था. सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर एक महिला सफेद सूट में बच्चे को ले जाती दिखी थी. बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया. (Video Credit; ETV Bharat) बच्चे की अपहरण की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. सर्विलांस व सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार (DL1ZC2948) को घटना के दिन मोनार्क फार्म हाउस के बाहर देखा गया था. कार मुनेश पुत्र कुंवरपाल निवासी भोपतपुर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर के नाम पर रजिस्टर थी. पुलिस तलाश करते हुये वाहन स्वामी के पते पर पहुंची तो मुनेश और कार बरामद मिल गई. मुनेश से पुलिस को बताया, वह अपनी रिश्तेदार खुशबू पुत्री ज्ञानसिंह निवासी ग्राम रामनगर थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर के साथ डिजायर कार से कस्बा इस्लामनगर के मोनार्क फार्म हाउस गया था. खुशबू शादी समारोह में महिलाओं के बीच चली गयी. जयमाला कार्यक्रम के पास वाले कमरे में बच्चा लेटा था. कमरे में बैठी महिलायें जयमाला देखने चली गईं, तभी मौका पाकर खुशबू कमरे में सो रहे बच्चे को उठाकर ले आई.