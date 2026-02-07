ETV Bharat / state

फिल्मी स्टाइल में बंगाल के कारोबारी का बिहार में हुआ था अपहरण, पुलिस ने हीरो बनकर मारी एंट्री और..

जमुई: 6 फरवरी को बंगाल के स्क्रैप कारोबारी को जमुई के बख्तियारपुर पैसे के लेन-देन को लेकर बुलाया गया था. उसके बाद उनका अपहरण कर लिया गया था. अपहरण के बाद से बेहोशी की दवा दी जा रही थी और अपराधी उन्हें बिहार और झारखंड के विभिन्न इलाकों में लेकर घूम रहे थे. पुलिस ने कारोबारी को सकुशल बरामद करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है.

बंगाल के कारोबारी का बिहार में अपहरण: मामले की जानकारी देते हुऐ जमुई एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि 'पश्चिम बंगाल स्थित लिलुआ के स्क्रैप कारोबारी धर्मेंद्र कुमार महतो (37) को बख्तियारपुर बुलाया गया था. कुछ अपराधियों ने कारोबार में लेनदेन का बहाना बनाकर उन्हें बुलाया और फिर अपहरण कर लिया.

"अपराधी नशे का गोली (दवाई) देकर कारोबारी को तीन दिनों से बंधक बनाकर रखे हुए थे. सफेद रंग के स्कार्पियो में डालकर कभी बख्तियारपुर तो कभी मोकामा तो कभी देवघर तो कभी जमुई सहित अन्य स्थानों में घूम रहे थे. अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे. उनसे पैसे की उगाही का प्लान किया गया था. "- सतीश सुमन, जमुई एसडीपीओ

पुलिस ने सकुशल किया बरामद: सूचना मिलते ही जमुई एसपी विश्वजीत दयाल के निर्देश पर जमुई जिले के लक्ष्मीपुर पुलिस ने थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाई और छापेमारी कर न सिर्फ अपहृत कारोबारी को सकुशल बरामद कर लिया, बल्कि दो अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही कांड में प्रयुक्त सफेद स्कार्पियो वाहन को भी जब्त कर लिया है.

गाड़ी से नशे की दवाई मिली: उन्होंने आगे बताया कि गाड़ी से नशे की दवाई भी मिली है जो अपहृत को दिया जा रहा था. कांड में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. साथ ही गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.