फिल्मी स्टाइल में बंगाल के कारोबारी का बिहार में हुआ था अपहरण, पुलिस ने हीरो बनकर मारी एंट्री और..

बंगाल के एक कारोबारी का बिहार में अपहरण कर लिया गया था, जिसे पुलिस ने सकुशल बरामद कर दिया है. दो लोग गिरफ्तार हुए हैं.

बंगाल के कारोबारी का बिहार में अपहरण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 7, 2026 at 7:42 PM IST

3 Min Read
जमुई: 6 फरवरी को बंगाल के स्क्रैप कारोबारी को जमुई के बख्तियारपुर पैसे के लेन-देन को लेकर बुलाया गया था. उसके बाद उनका अपहरण कर लिया गया था. अपहरण के बाद से बेहोशी की दवा दी जा रही थी और अपराधी उन्हें बिहार और झारखंड के विभिन्न इलाकों में लेकर घूम रहे थे. पुलिस ने कारोबारी को सकुशल बरामद करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है.

बंगाल के कारोबारी का बिहार में अपहरण: मामले की जानकारी देते हुऐ जमुई एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि 'पश्चिम बंगाल स्थित लिलुआ के स्क्रैप कारोबारी धर्मेंद्र कुमार महतो (37) को बख्तियारपुर बुलाया गया था. कुछ अपराधियों ने कारोबार में लेनदेन का बहाना बनाकर उन्हें बुलाया और फिर अपहरण कर लिया.

"अपराधी नशे का गोली (दवाई) देकर कारोबारी को तीन दिनों से बंधक बनाकर रखे हुए थे. सफेद रंग के स्कार्पियो में डालकर कभी बख्तियारपुर तो कभी मोकामा तो कभी देवघर तो कभी जमुई सहित अन्य स्थानों में घूम रहे थे. अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे. उनसे पैसे की उगाही का प्लान किया गया था. "- सतीश सुमन, जमुई एसडीपीओ

पुलिस ने सकुशल किया बरामद: सूचना मिलते ही जमुई एसपी विश्वजीत दयाल के निर्देश पर जमुई जिले के लक्ष्मीपुर पुलिस ने थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाई और छापेमारी कर न सिर्फ अपहृत कारोबारी को सकुशल बरामद कर लिया, बल्कि दो अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही कांड में प्रयुक्त सफेद स्कार्पियो वाहन को भी जब्त कर लिया है.

गाड़ी से नशे की दवाई मिली: उन्होंने आगे बताया कि गाड़ी से नशे की दवाई भी मिली है जो अपहृत को दिया जा रहा था. कांड में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. साथ ही गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

दो अपराधी अरेस्ट: दरअसल 6 फरवरी को जमुई जिला अंतर्गत लक्ष्मीपुर थाने में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति का अपहरण कर कुछ अपराधियों द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है. गिरफ्तार दोनों अपराधी नीतीश कुमार उर्फ बिट्टू पिता चंद्रभूषण सिंह ग्राम पेंधी थाना वरहट जिला जमुई और सोनू कुमार तांती उर्फ रेड्डी पिता स्व सुनील तांती ग्राम दाबिल थाना खैरा जिला जमुई का रहने वाला है. अन्य अपराधियों की गिरफ़्तारी के लिऐ पुलिस छापेमारी कर रही है.

