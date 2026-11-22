दिल्ली: बेटे की चाह में 8 महीने के मासूम का अपहरण, तीन बेटियों के माता-पिता ने रची थी साजिश; 24 घंटे में बच्चा बरामद
पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में बेटे की चाह में तीन बेटियों के माता-पिता ने 8 साल के मासूम को अगवा कर लिया.
Published : November 22, 2026 at 4:58 PM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके से 8 महीने के मासूम बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है. हालांकि बच्चे को 24 घंटे में बरामद कर लिया गया, लेकिन इसकी वजह जानकर पुलिस भी हैरान रह गई.
जांच में सामने आया है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाले एक दंपती को परिवार का वारिस चाहिए था. उनकी पहले से तीन बेटियां हैं. आरोप है कि बेटे की चाहत में दंपती ने करीब एक साल पहले ही बच्चे को हासिल करने की योजना बना ली थी. इसके लिए उन्होंने कथित तौर पर अपहरण और बच्चे की तस्करी का रास्ता चुना. मंडावली थाना पुलिस ने मामले को 24 घंटे के भीतर सुलझाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर मासूम को सकुशल बरामद कर लिया.
8 महीने के बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी एक महिला को दी
पुलिस के मुताबिक, पीड़ित बच्चे की मां ई-रिक्शा चलाती हैं. काम पर जाने के दौरान उन्होंने अपने 8 महीने के बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी एक महिला को दी थी. घटना वाले दिन महिला गणेश नगर में कुछ सामान खरीदने गई थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात एक अज्ञात व्यक्ति से हुई, जो कथित तौर पर बच्चे को लेकर फरार हो गया. मां की शिकायत पर मंडावली थाने में FIR संख्या 437/26 के तहत बीएनएस की धारा 137(2) में मामला दर्ज किया गया.
सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपियों का पता लगाया
जांच में पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में एक व्यक्ति बच्चे को लेकर भागता दिखाई दिया. ऑटो चालकों से पूछताछ और सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपी की गतिविधियों का पता लगाया. जांच में टाटा 407 वाहन के चालक ऋषिपाल (40) की भूमिका सामने आई. तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूचना के आधार पर पुलिस को पता चला कि बच्चे को अलीगढ़ के वाजिदपुर गांव में चत्रु (50) को सौंप दिया गया था. पुलिस ने वहां से बच्चे को बरामद कर चत्रु और उसकी पत्नी कुसमा (45) को भी गिरफ्तार कर लिया.
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पुलिस के अनुसार, चत्रु और कुसमा की तीन बेटियां हैं और वे परिवार की विरासत आगे बढ़ाने तथा बुढ़ापे में देखभाल के लिए बेटा चाहते थे. इसी उद्देश्य से उन्होंने कथित तौर पर बच्चे को हासिल करने की साजिश रची थी. मामले में ऋषिपाल को मुख्य अपहरणकर्ता और तस्कर बताया गया है.
गंभीरता को देखते हुए मंडावली थाने की विशेष टीम गठित की गई
पूर्वी जिले के डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडावली थाने की विशेष टीम गठित की गई थी. सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण, तकनीकी जांच, स्थानीय खुफिया जानकारी और लगातार पूछताछ के जरिए पुलिस ने अपहृत बच्चे को 24 घंटे के भीतर अलीगढ़ के वाजिदपुर गांव से सुरक्षित बरामद कर लिया. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। मामले में आगे की जांच जारी है.
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