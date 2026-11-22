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दिल्ली: बेटे की चाह में 8 महीने के मासूम का अपहरण, तीन बेटियों के माता-पिता ने रची थी साजिश; 24 घंटे में बच्चा बरामद

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके से 8 महीने के मासूम बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है. हालांकि बच्चे को 24 घंटे में बरामद कर लिया गया, लेकिन इसकी वजह जानकर पुलिस भी हैरान रह गई.

जांच में सामने आया है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाले एक दंपती को परिवार का वारिस चाहिए था. उनकी पहले से तीन बेटियां हैं. आरोप है कि बेटे की चाहत में दंपती ने करीब एक साल पहले ही बच्चे को हासिल करने की योजना बना ली थी. इसके लिए उन्होंने कथित तौर पर अपहरण और बच्चे की तस्करी का रास्ता चुना. मंडावली थाना पुलिस ने मामले को 24 घंटे के भीतर सुलझाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर मासूम को सकुशल बरामद कर लिया.