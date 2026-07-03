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गुरुग्राम के नामी स्कूल में बच्चों के बीच चले लात-घूंसे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

गुरुग्राम के नामी स्कूल में बच्चों के बीच चले लात-घूंसे ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम के पालम विहार स्थित जेम्स इंटरनेशनल स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब स्कूल कार्यक्रम के दौरान दो छात्रों का विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. स्कूल में आयोजित Morpheus-2026 (मॉडल यूनाइटेड नेशंस) कार्यक्रम के दौरान किसी बात को लेकर छात्रों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई. स्कूल परिसर में काफी देर रहा अफरा-तफरी का माहौलः छात्रों के गुट के बीच ​विवाद इतना बढ़ा कि दोनों छात्रों के साथी भी आपस में भिड़ गए. वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्र सभी मर्यादाओं को लांघकर एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसा रहे हैं. इतना ही नहीं, छात्रों ने एक-दूसरे पर कुर्सियों से भी हमला किया और जमकर गाली-गलौज की. इस पूरी घटना के बाद स्कूल परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. वहां मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.