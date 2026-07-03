गुरुग्राम के नामी स्कूल में बच्चों के बीच चले लात-घूंसे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
मॉडल यूनाइटेड नेशंस कार्यक्रम के दौरान गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में बच्चों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है.
Published : July 3, 2026 at 3:44 PM IST
गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम के पालम विहार स्थित जेम्स इंटरनेशनल स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब स्कूल कार्यक्रम के दौरान दो छात्रों का विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. स्कूल में आयोजित Morpheus-2026 (मॉडल यूनाइटेड नेशंस) कार्यक्रम के दौरान किसी बात को लेकर छात्रों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई.
स्कूल परिसर में काफी देर रहा अफरा-तफरी का माहौलः छात्रों के गुट के बीच विवाद इतना बढ़ा कि दोनों छात्रों के साथी भी आपस में भिड़ गए. वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्र सभी मर्यादाओं को लांघकर एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसा रहे हैं. इतना ही नहीं, छात्रों ने एक-दूसरे पर कुर्सियों से भी हमला किया और जमकर गाली-गलौज की. इस पूरी घटना के बाद स्कूल परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. वहां मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
अबतक लिखित शिकायत नहींः थाना पालम विहार पुलिस की मानें तो यह हिंसक झड़प दो छात्रों के बीच हुए आपसी विवाद के बाद हुई. इस कार्यक्रम में अलग-अलग स्कूलों के छात्र भी हिस्सा लेने पहुंचे थे. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है और मामले की जांच के लिए स्कूल प्रबंधन व दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर तलब किया है. वहीं अभी तक इस मामले में न तो स्कूल प्रबंधन और न ही पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई लिखित शिकायत पुलिस को दी गई है.
वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जारी किया नोटिसः स्कूल प्रबंधन से बात करने पर उन्होंने दावा किया है कि दोनों छात्रों और उनके परिजनों को आमने-सामने बैठाकर आपसी समझौता करा दिया गया है. वहीं, जब मीडिया ने इस विषय पर स्कूल प्रबंधन का पक्ष जानने की कोशिश की, तो उनकी तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर नोटिस जारी कर दिया गया है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.