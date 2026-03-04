शाहजहांपुर की अनोखी होली; भैंसा गाड़ी पर निकला 'लाट साहब' का जुलूस, लोगों का उमड़ा हुजूम
शहर में करीब 3 हजार पुलिस कर्मियों को किया गया है तैनात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 4, 2026 at 4:12 PM IST
शाहजहांपुर: यूपी के मथुरा - वृंदावन की विश्व प्रसिद्ध फूलों की होली और लट्ठमार होली के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन शाहजहांपुर में इन सबसे बेहद अलग जूते मार होली या लाट साहब खेली जाती है. यहां एक युवक को लाट साहब बनाकर उसको भैंस गाड़ी पर बैठाया जाता है और पूरे शहर में जूते और झाड़ू से पीटते हुए उसका जुलूस निकाला जाता है. लाट साहब जहां से गुजरता है उसके ऊपर जूते की बौछार की जाती है. ये जूतेमार होली अंग्रेजों के प्रति अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए खेला जाता है. वहीं, जुलूस की सुरक्षा में करीब 3 हजार सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है.
आजादी के बाद शुरू हुई यह प्रथा: दरअसल, देश की आजादी के बाद से ही शाहजहांपुर में लाट साहब का जुलूस निकालने की प्रथा चली आ रही है. इस दौरान लोग अंग्रेजों के प्रति अपना दर्द और आक्रोश बेहद अनूठे ढंग से प्रदर्शित करते है. लाट साहब के जुलूस में अंग्रेज के रूप में एक व्यक्ति को भैंसा गाड़ी पर बैठाया जाता हैं, फिर उसे जूते और झाड़ू से पीटते हुए पूरे शहर में घुमाया जाता है. इसके अलावा लोग लाट साहब को जूता फेंक कर मारते है. खास बात यह होती है कि लाट साहब के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, लेकिन जब ये जुलूस इलाके के मेन रोड पर आता है तो लाट साहब को एक पन्नी की चादर ढक दिया जाता है.
मस्जिद और मजारों को त्रिपाल से ढका जाता है: इस दौरान मस्जिद और मजारों को त्रिपाल से ढक दिया है. पूरे शहर में बैरीकटिंग कर दी जाती है, जिससे एक विशेष संप्रदाय के लोगों के इबादत स्थल और घरों पर शरारती तत्व रंग या रंग भरे गुब्बारे ना फेंक दें.
लाट साहब का जुलूस शहर में दो स्थानों से निकाला जाता हैं. पहला जुलूस बड़े चौक से और दूसरा जुलूस सराय काईया से निकाला जाता है, जिसमें हुड़दंगी हर साल कोई न कोई बलवा जरूर खड़ा कर देते हैं, जिसको देखते हुए अब जूतों और झाड़ू से पीटने का ये पूरा खेल पुलिस की निगरानी में ही होता है.
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था: लाट साहेब के जुलूस के दौरान शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारियों समेत लगभग 3 हजार पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जिससे जुलूस के दौरान शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाया जाए. होली को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए आरएफ और पीएसी फोर्स की तैनाती की गई है. साथ ही ड्रोन कैमरे से लाट साहब जुलूस की निगरानी भी की जाती है.
