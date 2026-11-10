कोरबा में किकबॉक्सर पर जानलेवा हमला, डॉक्टर ने लगाए 62 टांके, सड़क पर हुआ खूनी खेल
मामूली विवाद के बाद बदमाश ने पेपर कटर से 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 10, 2026 at 4:44 PM IST
कोरबा: अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती देते हुए कोतवाली थाना इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम दिया. मामूली विवाद में मोतीसागर पारा एरिया में पेपर कटर से बदमाश ने 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया. हमलावर वारदात के वक्त नशे की हालत में था. विवाद और हमले की वजह दुकान से सामने खाली पड़ी जगह पर गिट्टी रखने को लेकर शुरू हुआ.
पेपर कटर से युवकों पर जानलेवा हमला
विवाद इतना बढ़ा कि बदमाश ने पेपर काटने वाले कटर से सगे भाइयों पर हमला कर दिया. ताबड़तोड़ हमले में 25 साल के युवक रोशन साहू को गंभीर जख्म आए हैं. युवक का चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया है. स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक का गाल और कान दोनों बुरी तरह से चोटिल हुए हैं. युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. लोगों ने बताया कि जख्मी युवक को कुल 62 टांके लगाए गए हैं. वहीं जख्मी युवक रोशन साहू के बड़े भाई को भी चोटें आई हैं.
युवक को लगाने पर 62 टांके
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी और जख्मी युवकों के बीच पिछले 2 दिनों से विवाद चल रहा था. घटना वाले दिन भी दोनों के बीच दुकान के सामने से सामान हटाने को लेकर विवाद हुआ. स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि पीड़ित युवक रोशन साहू स्पोर्ट्स की दुकान चलाता है. उसके दुकान के सामने ही आरोपी युवक ने गिट्टी डंप कर दिया था. डंप गिट्टी को हटाने की मांग पीड़ित भाई कर रहे थे. दोनों भाइयों का कहना था कि गिट्टी की वजह से रास्ता जाम हो जाएगा और लोग आ जा नहीं सकेंगे. पीड़ित भाई ने जब आरोपी संतोष प्रजापति, उम्र 50 साल को गिट्टी हटाने के लिए कहा तो वो भड़क गया. उसने आव देखा न ताव दोनों भाइयों पर हमला कर दिया.
हमले में जख्मी युवक रोशन साहू किकबॉक्सिंग का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है. रोशन एनसीसी कैडेट भी रह चुका है. पढ़ने में मेधावी होने के साथ-साथ वो काफी सीधा लड़का है. रोशन साहू एसएसबी का इंटरव्यू भी दे चुका है. हम चाहते हैं जल्द से जल्द आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए: आनंद साहू स्थानीय निवासी
कोरबा सीतामणी के हटरी में संतोष प्रजापति का विवाद रोशन साहू से हो गया. विवाद के बाद आरोपी संतोष प्रजापति ने रोशन साहू पर जानलेवा हमला बोल दिया. जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है: प्रेमचंद साहू, जांच अधिकारी, कोतवाली
इलाके में दहशत का माहौल
दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वारदात के बाद से ही लोगों में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी है. स्थानीय लोगों ने बताया कि जब बदमाश ने भाइयों पर हमला किया तो लोगों ने उनको बचाने की कोशिश की. जांच के मद्देनजर पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है.
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