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कोरबा में किकबॉक्सर पर जानलेवा हमला, डॉक्टर ने लगाए 62 टांके, सड़क पर हुआ खूनी खेल

कोरबा में किकबॉक्सर पर जानलेवा हमला ( ETV Bharat )

कोरबा: अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती देते हुए कोतवाली थाना इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम दिया. मामूली विवाद में मोतीसागर पारा एरिया में पेपर कटर से बदमाश ने 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया. हमलावर वारदात के वक्त नशे की हालत में था. विवाद और हमले की वजह दुकान से सामने खाली पड़ी जगह पर गिट्टी रखने को लेकर शुरू हुआ.

पेपर कटर से युवकों पर जानलेवा हमला विवाद इतना बढ़ा कि बदमाश ने पेपर काटने वाले कटर से सगे भाइयों पर हमला कर दिया. ताबड़तोड़ हमले में 25 साल के युवक रोशन साहू को गंभीर जख्म आए हैं. युवक का चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया है. स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक का गाल और कान दोनों बुरी तरह से चोटिल हुए हैं. युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. लोगों ने बताया कि जख्मी युवक को कुल 62 टांके लगाए गए हैं. वहीं जख्मी युवक रोशन साहू के बड़े भाई को भी चोटें आई हैं.