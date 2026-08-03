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Kick the Drugs, Pick the Sports : राजस्थान कुश्ती संघ की श्रीगंगानगर के बाद अब अजमेर में अभियान की शुरुआत

राजीव दत्ता बोले- स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प गंगानगर के बाद अजमेर में शुरू हुआ है...

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अभियान की शुरुआत करते राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 3, 2026 at 7:20 PM IST

4 Min Read
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अजमेर: राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) राजीव दत्ता ने राजस्थान में 'कीक दी ड्रग्स, पिक दी स्पोर्ट्स' अभियान शुरू की है. गंगानगर के बाद सोमवार को यह अभियान अजमेर में शुरू हुआ. सोमवार को अजमेर में 'नशा मुक्त अजमेर-स्वस्थ युवा, सशक्त भारत' जनजागरूकता अभियान की शुरुआत की गई. अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे जैसी घातक प्रवृत्तियों से दूर रखते हुए खेल, शिक्षा, संस्कार और सकारात्मक जीवन मूल्यों के प्रति प्रेरित करना है.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजीव दत्ता ने कहा कि यह अभियान पीएम नरेंद्र मोदी के 'नशा मुक्त भारत अभियान' और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 'नशा मुक्त राजस्थान' के संकल्प से प्रेरित है. उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार युवाओं को नशे से बचाने, खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने और स्वस्थ एवं संस्कारित समाज के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं.

राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

राजस्थान राज्य कुश्ती संघ भी इस जनजागरूकता अभियान के माध्यम से विद्यालयों, महाविद्यालयों और समाज के प्रत्येक वर्ग तक नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि 'नशा मुक्त राजस्थान-नशा मुक्त भारत' के संकल्प के साथ प्रारंभ किया गया Kick the Drugs, Pick the Sports अभियान केवल जागरूकता कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं को खेल, शिक्षा और संस्कारों से जोड़कर राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनाने का जनआंदोलन है.

खेल स्वस्थ्य समाज की आधारशिला : राजीव दत्ता ने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि एक स्वस्थ समाज की आधारशिला है. खेल अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करते हैं. उन्होंने युवाओं से खेलों को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया.

नशे से बढ़ता है मष्तिष्क में डोपामिन का स्तर : उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए बताया कि नशीले पदार्थों के सेवन से मस्तिष्क में डोपामिन का स्तर अस्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति को कुछ समय के लिए सुखद अनुभूति होती है. धीरे-धीरे यही स्थिति लत का रूप लेकर व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है. इसका दुष्प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति पर भी पड़ता है. इसके विपरीत खेल-कूद के माध्यम से शरीर में स्वाभाविक रूप से डोपामिन का स्राव होता है, जो दीर्घकालिक, स्वस्थ और सकारात्मक आनंद प्रदान करता है. खेल व्यक्ति को शारीरिक रूप से सशक्त, मानसिक रूप से संतुलित और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाते हैं. उन्होंने बताया कि यदि युवा खेल मैदानों की ओर लौटेंगे तो नशे जैसी बुराइयों से स्वतः दूर हो जाएंगे.

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स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम : कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए नशा मुक्ति विषय पर भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता और अपना थिएटर की ओर से प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया. प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों ने नशे के दुष्प्रभाव और खेलों के महत्व का संदेश दिया गया. साथ ही इस अवसर पर राजस्थान राज्य कुश्ती संघ की 'मिट्टी से मैट तक' योजना के अंतर्गत रसनंदा कुश्ती अकादमी, अजमेर को खेल सामग्री (किट) प्रदान की गई, ताकि उभरते खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध हो सकें.

जेन जी और जेन अल्फा को नशे के दुष्प्रभाव जानना जरूरी : उन्होंने बताया कि अजमेर में 18 अगस्त तक अभियान चलेगा. दत्ता ने बताया कि युवा कोई भी खेल खेलेगा उससे संबंधित जो भी संसाधन है, वह राजस्थान कुश्ती संघ उपलब्ध करवाएगा. जेन-जी और जेन अल्फा को नशे के दुष्परिणामों के बारे में पत होना चाहिए. इससे उनका रुझान पढ़ाई और खेलों की तरफ होगा. अजमेर में यह अभियान किशनगढ़, पुष्कर और अजमेर में चलेगा. 18 अगस्त के बाद हर पंचायत, तहसील, जिला स्तर तक विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होंगी. 18 अगस्त के बाद अजमेर में राजस्थान कुश्ती संघ का ऑफिस खुलेगा. इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से खेलों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और युवा जब खेलों के प्रति अग्रसर होंगे तो स्वाति वह नशे से दूर रहेंगे.

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