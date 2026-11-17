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फिल्मी अंदाज में किडनैपिंग: बोलेरो सवार बदमाशों ने युवक को अगवा कर लूटी कार, पुलिस ने किया रेस्क्यू

युवक को अगवा कर स्विफ्ट कार भी ले उड़े बदमाश ( Photo-Local Resident )

रुद्रपुर: किच्छा में दिनदहाड़े युवक को अगवा किए जाने की घटना से अफरा-तफरी मच गई. बोलेरो सवार कुछ युवक रुद्रपुर रोड स्थित बैंक के सामने पहुंचे और वहां खड़ी कार में बैठे युवक को जबरन अपने वाहन में बैठाकर ले गए. आरोपी युवक की कार भी अपने साथ ले गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और कुछ ही समय में युवक तथा उसकी कार को बरामद कर लिया गया. शुरुआती जांच में मामला पैसों के लेनदेन के विवाद से जुड़ा सामने आया है. पुलिस अब आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.

बाजपुर क्षेत्र के इटव्वा निवासी हरजिंदर सिंह पुत्र रतन सिंह का बिंदुखत्ता, लालकुआं निवासी कुछ युवकों के साथ पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था. सोमवार दोपहर बाद हरजिंदर अपने दोस्त संदीप निवासी बिंदुखेड़ा, रुद्रपुर के साथ स्विफ्ट डिजायर कार से किच्छा पहुंचा था. दोनों ने रुद्रपुर रोड स्थित बैंक के सामने अपनी कार खड़ी की. इसी दौरान संदीप किसी काम से कार से बाहर चला गया, जबकि हरजिंदर कार में ही बैठा रहा.बताया जा रहा है कि इसी बीच एक बोलेरो वाहन में सवार होकर कुछ युवक वहां पहुंचे.